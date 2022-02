Πολιτική

Ναζιστικός χαιρετισμός στο Ευρωκοινοβούλιο ξεσήκωσε αντιδράσεις (βίντεο)

«Θύελλα» αντιδράσεων προκάλεσε η κίνηση ευρωβουλευτή να χαιρετίσει ναζιστικά μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Το γύρο των social media κάνει εδώ και λίγες ώρες ο ναζιστικός χαιρετισμός Βούλγαρου ευρωβουλευτή μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο εν λόγω βουλευτής φαίνεται να σηκώνει το χέρι του ενώ αποχωρεί από την αίθουσα της Ευρωβουλής.

Το σκηνικό διαδραματίστηκε χθες, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Ευρωκοινοβούλιο για το κράτος δικαίου στην Πολωνία και την Ουγγαρία.

Πρόκειται για τον ευρωβουλευτή του ευρωσκεπτικιστικού κόμματος VMRO της Βουλγαρίας Angel Dzhambazki, ο οποίος υποστήριξε πως επρόκειτο για έναν απλό χαιρετισμό που παρερμηνεύτηκε ως ναζιστικός.

«Όταν μπερδεύετε έναν απλό χαιρετισμό με έναν ναζιστικό χαιρετισμό, έχετε ένα πραγματικό πρόβλημα του νόμου του Γκόντγουιν» ανέφερε ο Angel Dzhambazki, σε ανάρτησή του.

Και πρόσθεσε: «Ζητώ συγγνώμη αν ο αθώος χαιρετισμός μου προσέβαλε κάποιον, αλλά αυτή είναι μια σοβαρή περίπτωση Reductio ad absurdum».

Αντιδράσεις στην Ευρωβουλή

«Ένας φασιστικός χαιρετισμός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απαράδεκτος, πάντα και παντού. Προσβάλλει εμένα, και όλους τους άλλους στην Ευρώπη. Εμείς υποστηρίζουμε το ακριβώς αντίθετο. Είμαστε το σπίτι της δημοκρατίας. Αυτός ο χαιρετισμός ανήκει στο πιο σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας μας και πρέπει να μείνει εκεί», δήλωσε κατά την έναρξη της πρωινής συνεδρίασης ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

«Είμαι βέβαιος ότι αυτή η δήλωση εκφράζει όλο το δημοκρατικό, συνταγματικό, κοινοβουλευτικό φάσμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι μόνο το Προεδρείο μας.

Ως Προεδρείο του ΕΚ, έχουμε εντολή, όχι μόνο από τους Ευρωβουλευτές, αλλά από την συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών που μας έχουν εκλέξει, να υπερασπιστούμε την κοινοβουλευτική δημοκρατία και το κράτος δικαίου», συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής.

Νωρίτερα, η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, με tweet της είχε καταδικάσει απερίφραστα την ενέργεια του Βούλγαρου ευρωβουλευτή, καθώς τα διεθνή media είχαν σπεύσει ήδη να την καταδικάσουν.

