Μεταναστευτικό: Ασυνόδευτα παιδιά αναχώρησαν για την Πορτογαλία (εικόνες)

Συνολικά 1.194 παιδιά έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια σε κράτη-μέλη της ΕΕ





Νέα σελίδα στη ζωή 14 ασυνόδευτων παιδιών (8 αγόρια από το Αφγανιστάν, 4 από το Πακιστάν, 1 από το Μπαγκλαντές και 1 από τη Νιγηρία), καθώς αναχώρησαν σήμερα από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό την Πορτογαλία στο πλαίσιο του προγράμματος Εθελοντικής Μετεγκατάστασης.

Το Πρόγραμμα Εθελοντικής Μετεγκατάστασης για ασυνόδευτους ανηλίκους, αποτελεί πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης και υλοποιείται από τον Απρίλιο του 2020, υπό τον συντονισμό της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη συνεργασία Κρατών-Μελών της ΕΕ και άλλων χωρών και την άμεση συμβολή της Υπηρεσίας Ασύλου, διεθνών φορέων, όπως ο ΙΟΜ, και UNHCR, του ΕUAA και της ΜΕΤΑδρασης.

Κατά τη διαδικασία αναχώρησης, τα παιδιά συνόδευσε εκ μέρους του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανήλικων,Ηρακλής Μοσκώφ.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των ευρωπαϊκών αξιών, δεκατρία κράτη-μέλη έχουν γίνει αρωγοί, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην ασφαλή μεταφορά, υποδοχή και φιλοξενία 1.194 ασυνόδευτων ανηλίκων από την έναρξη του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό, η Πορτογαλία έχει δεχτεί συνολικά 213 ασυνόδευτα παιδιά.

Το επιτυχημένο πρόγραμμα αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη της ικανότητας και της τεχνογνωσίας που έχει πλέον αναπτύξει η χώρα μας στην υλοποίηση τέτοιου είδους πρωτοβουλιών. Με αυτόν τον τρόπο αντανακλάται η από κοινού δέσμευση και αποτελεσματικότητα των κρατών-μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και των διεθνών εταίρων στην προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, η οποία υπαγορεύεται από και βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ.

Η έμπρακτη στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ, αποτελεί παράδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί από την Ελλάδα και τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη στη μετεγκατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων, αναζητά βιώσιμες λύσεις, εξασφαλίζοντας το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών.

