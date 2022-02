Κοινωνία

Φωτιά στο Euroferry Olympia: Έλληνες μεταξύ των αγνοουμένων

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ταυτοποίησης και καταμέτρησης των επιβατών, Πληγροφορίες για 14 αγνοούμενους. Ακόμα δυο επιβάτες είναι εγκλωβισμένοι στο γκαράζ.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ταυτοποίησης και καταμέτρησης των επιβατών και του πληρώματος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου "Euroferry Olympia", στο οποίο από τα μεσάνυχτα μαίνεται πυρκαγιά ενώ αυτό έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της νήσου Ερεικούσας, κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου από την Ηγουμενίτσα προς το Πρίντεζι.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 277 άτομα ενώ 14 ακόμα άτομα, μεταξύ των οποίων και τρεις Έλληνες, φέρονται ως αγνοούμενοι.

Ήδη είναι σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ατόμων που εξακολουθούν να βρίσκονται στο φλεγόμενο πλοίο.

Στο σημείο όπου είναι σε εξέλιξη το συμβάν βρίσκεται ένα πλοίο με πυροσβεστικά οχήματα που κάνουν συνεχείς ρίψεις νερού στο πλοίο αλλά και ένα ρυμουλκό που επιχειρεί και αυτό στην κατάσβεση της φωτιάς. Επίσης επιχειρούν τρία ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται να ξεκίνησε από το τρίτο κατάστρωμα ενώ σύμφωνα με τη λίστα επιβατών στο πλοίο επέβαιναν 239 επιβάτες και 51 άτομα πλήρωμα. Από τους επιβαίνοντες 21 είναι Έλληνες, 14 επιβάτες και 7 άτομα από το πλήρωμα.

Ο πλοίαρχος του πλοίου με το που ξεκίνησε η φωτιά ζήτησε την άμεση εγκατάλειψή του ενώ σκάφη του λιμενικού σώματος και της ιταλικής ακτοφυλακής μετέφεραν με ασφάλεια στο λιμάνι της Κέρκυρας 278 άτομα ενώ ένα ακόμα μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο του νησιού για εξετάσεις.

Σύμφωνα με την εταιρεία Grimaldi Group στο πλοίο επέβαιναν 239 επιβάτες διαφόρων εθνικοτήτων και 51 μέλη πλήρωμα. Επιπλέον, το πλοίο μεταφέρει 153 επαγγελματικά οχήματα (φορτηγά και τρέιλερ), καθώς και 32 επιβατικά οχήματα.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι δεν έχει εντοπιστεί καμία διαρροή καυσίμου στη θάλασσα, ενώ δεν έχει επηρεαστεί η σταθερότητα του πλοίου.

Στο λιμάνι της Κέρκυρας βρέθηκε λόγω προγραμματισμένης επίσκεψης ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

Μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας Κώστας Ζορμπάς, είπε, μεταξύ άλλων, πως οι διασωθέντες επιβάτες «έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι της Κέρκυρας, τους δόθηκαν ροφήματα, ιατρική και ψυχολογική φροντίδα και αυτήν την ώρα γίνεται μια καταμέτρηση, ώστε να διασταυρωθούν τα στοιχεία με τις λίστες επιβατών. Ορισμένοι έχουν φύγει για ξενοδοχεία, σε δωμάτια που έχουν κλειστεί για εκείνους. Πρέπει το Λιμενικό να καταγράψει έναν προς έναν όσους έφτασαν στην Κέρκυρα. Η διαδικασία πρέπει να γίνει σωστά και για αυτό απαιτείται χρόνος. Οι περισσότεροι ήταν σε καλή κατάσταση. Μεταφέρθηκαν ορισμένοι σε νοσοκομείο, χωρίς να υπάρχει κάποιος σε σοβαρή κατάσταση. Η φωτιά ξέρω ότι καίει ακόμη και γίνεται προσπάθεια να την σβήσουν».

