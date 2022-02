Κόσμος

Φωτιά στο Euroferry Olympia: Καρέ - καρέ η διάσωση επιβατών από ιταλικό πλοίο (βίντεο)

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η αποβίβαση επιβατών από τις σωσίβιες λέμβους σε πλοίο της ιταλικής Οικονομικής Αστυνομία.



Σε βίντεο έχει καταγραφεί καρε καρέ η αποβίβαση επιβατών από τις σωσίβιες λέμβους σε πλοίο της ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας που εσπεσε προς βοήθεια, μετά την φωτιά που ξέσπασε στο πλοίο Euroferry Olympia, ωστόσο την ίδια ώρα υπάρχουν φόβοι για αγνούμενους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες σε παραπλέοντα πλοία και σκάφη, έχουν αποβιβαστεί έως αυτή τη στιγμή 278 επιβαίνοντες του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Euroferry Olympiα.

Ένα άτομο από τους επιβαίνοντες του πλοίου που παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας.

Στο πλοίο στο οποίο μαίνεται η πυρκαγιά επέβαιναν κατά δήλωση του πλοιάρχου 288 επιβάτες 25 ΙΧ οχήματα και 153 φορτηγά.

Στο σημείο έσπευσαν ακόμα τέσσερα περιπολικά σκάφη του λιμενικού, δύο παραπλέοντα πλοία, δύο ιδιωτικά σκάφη, ένα ελικόπτερο του λιμενικού , δύο ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας καθώς και ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού, ενώ αναμένεται να καταπλεύσει και η φρεγάτα «Ύδρα».

Ο αρχιπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος Νίκος Λαγκαδιανός τόνισε ότι στην περιοχή σπεύδουν δύο ρυμουλκά σκάφη, ρυμουλκό/ πυροσβεστικό καθώς και αντιρρυπαντικό σκάφος του λιμενικού.

Σύμφωνα με τις επίσημες καταστάσεις πληρώματος και επιβατών που κατέθεσε ο πλοίαρχος του πλοίου στην Ηγουμενίτσα, πριν τον απόπλου του, στο "EUROFERRY OLYMPIA" επέβαιναν 239 επιβάτες και 51 άτομα πλήρωμα.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης ο οποίος ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή για το περιστατικό, έδωσε άμεσα εντολή για πλήρη κινητοποίηση πλωτών και εναέριων μέσων για τον απεγκλωβισμό των επιβατών και του πληρώματος του πλοίου.

