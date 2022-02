Κοινωνία

“Euroferry Olympia” – Πλακιωτάκης: Η κατάσβεση μπορεί να διαρκέσει μέρες

Τουλάχιστον 12 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων και 3 Έλληνες. Οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό του πλοίου φτάνουν και τους 600 βαθμούς κελσίου. Ο κίνδυνος να πάρει το πλοίο κλίση.

Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», μίλησε για την τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλουν οι Αρχές για να σβήσουν τη φωτιά στο «Euroferry Olympia», αλλά και να εντοπίσουν τους αγνοούμενους.

Όπως είπε ο κ. Πλακιωτάκης, «διασώσαμε μέχρι στιγμής 280 επιβάτες και μέλη του πληρώματος, αλλά υπάρχουν ακόμη 12 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων και 3 Έλληνες».

Συμπλήρωσε ότι «υπάρχουν ακόμη εστίες φωτιάς στο πλοίο κι αυτό εμποδίζει τα σωστικά συνεργεία να ανέβουν πάνω σε αυτό, καθώς οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό του φτάνουν του 500 ή ακόμη και τους 600 βαθμούς Κελσίου».

Ο κ. Πλακιωτάκης είπε επίσης ότι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή ώστε το πλοίο να μην πάρει κλίση.

Σε ότι αφορά τους αγνοούμενους, το πιθανότερο είναι να βρίσκονται μέσα στο πλοίο, καθώς οι έρευνες στη θάλασσα δεν απέδωσαν καρπούς.

Ο κ. Πλακιωτάκης έκανε ειδική αναφορά στις ηρωικές προσπάθειες των ανδρών της ΕΜΑΚ για τη διάσωση των επιβαινόντων στο πλοίο και εκτίμησε ότι μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι αγνοούμενοι εκτός της λίστας επιβατών που είχαν επιβιβαστεί λαθραία στο πλοίο.

Τέλος είπε ότι η προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς μπορεί να διαρκέσει για μέρες.

Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Κέρκυρας 9 επιβάτες του πλοίου. Ο ένας εξ αυτών, ο οδηγός βουλγαρικής καταγωγής που διασώθηκε από τους άντρες της ΕΜΑΚ είναι σε σοβαρότερη κατάσταση και είναι διασωληνωμένος.

Νοσηλεύονται επίσης και 2 άντρες της ΕΜΑΚ για προληπτικούς λόγους καθώς εισέπνευσαν μεγάλες ποσότητες καπνού. Οι υπόλοιποι έχουν είτε αναπνευστικά προβλήματα είτε μικροκακώσεις κι αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο.

