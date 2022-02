Κόσμος

Ουκρανία: Βουλευτές δέχτηκαν πυρά

Η κατάσταση συνεχίζει να είναι έκρυθμη στην Ουκρανία με πολλές χώρες να συμβουλεύουν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Μια ομάδα βουλευτών και εκπροσώπων ξένων μέσων ενημέρωσης που επισκέπτονται την εμπόλεμη ζώνη στην ανατολική Ουκρανία δέχτηκε πυρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε ένα καταφύγιο, δήλωσε σήμερα μια εκπρόσωπος του κόμματος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η εκπρόσωπος δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες.

Γερμανία, Αυστρία και Γαλλία καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλήψουν την Ουκρανία

Οι χώρες που δίνουν οδηγίες προς τους πολίτες τους να εγκαταλήψουν την Ουκρανία εν μέχω της κρίσης αυξάνονται με τα υπουργεία εξωτερικών της Γερμανίας, Αυστρίας και Γαλλίας να εκδίδουν ανακοινώσεις.

Το υπουργείο Εξωτερικών καλεί όλους του Γερμανούς που βρίσκονται στην Ουκρανία να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα.

Με επικαιροποίηση της ταξιδιωτικής οδηγίας της, η γερμανική κυβέρνηση επισημαίνει ότι η ένταση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας εξακολουθεί να αυξάνεται, λόγω και της μαζικής παρουσίας και μετακίνησης ρωσικών στρατιωτικών μονάδων κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας.

«Μια στρατιωτική σύγκρουση μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με την οποία συμβουλεύονται οι Γερμανοί που βρίσκονται στη χώρα να παρακολουθούν τις εξελίξεις στα ΜΜΕ και να εγγραφούν στους καταλόγους πρόληψης κρίσεων του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών. «Φύγετε εγκαίρως! Σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, οι επιλογές για υποστήριξη των γερμανών πολιτών θα είναι πολύ περιορισμένες», προειδοποιεί το υπουργείο και καλεί ειδικά όσους βρίσκονται στην περιφέρεια του Ντόνετσκ να επικοινωνήσουν είτε με τη γερμανική πρεσβεία στο Κίεβο είτε με το υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο.

Το ίδιο και το αυστριακό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τους Αυστριακούς που βρίσκονται στην Ουκρανία να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα, με εξαίρεση τις δυτικές περιοχές της.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι η ένταση έχει το τελευταίο 24ωρο κλιμακωθεί σημαντικά, ενώ «πρέπει να αναμένεται ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω» και προειδοποιεί να αποφεύγονται τα «μη αναγκαία» ταξίδια προς την Ουκρανία.

Και η Γαλλία κάλεσε σήμερα τους γάλλους υπηκόους να εγκαταλείψουν την Ουκρανία και έκανε έκκληση προς εκείνους που βρίσκονται σε περιοχές κοντά στα ανατολικά της χώρας να απομακρυνθούν "χωρίς καθυστέρηση".

"Συστήνεται σε όλους τους γάλλους υπηκόους, η παραμονή των οποίων στην Ουκρανία δεν είναι απολύτως απαραίτητη, να εγκαταλείψουν τη χώρα", αναφέρει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών σε σημερινή του ανακοίνωση.

Όπως προστίθεται, εκείνοι που βρίσκονται "στις περιφέρειες του Χάρκοβου, του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ" αλλά και στην περιοχή του Ντνίπρο "καλούνται να εγκαταλείψουν αυτές τις ζώνες χωρίς καθυστέρηση".

