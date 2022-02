Κοινωνία

Euroferry Olympia - γιος αγνοούμενου: Το καράβι είναι άθλιο

Η αγωνία συνεχίζεται για τους αγνοούμενους. Τι δήλωσε ο γιος ενός εξ αυτών για τις συνθήκες στο πλοίο.

Υπεράνθρωπες είναι οι προσπάθειες που καταβάλλουν και σήμερα οι δυνάμεις πυρόσβεσης, προκειμένου να σβήσουν τις εστίες φωτιάς που εξακολουθούν να υπάρχουν στο πλοίο "Euroferry Olympia".

Την ίδια ώρα η αγωνία για την τύχη των αγνοούμενων συνεχίζεται. Η μαρτυρία του Ηλία Γεροντιδάκη, του οποίου ο πατέρας, επαγγελματίας οδηγός, επέβαινε στο πλοίο που τυλίχθηκε στις φλόγες συγκλονίζει.

Χαρακτηριστικά αναφέρει: “Τελευταία φορά που επικοινώνησα με τον πατέρα μου ήταν χθές λίγο πριν μπει στο καράβι, στην Ηγουμενίτσα για να ταξιδέψει να πάει στην Ισπανία γιατί το συγκεκριμένο καράβι κάνει ανταπόκριση και βγαίνει στην Βαρκελώνη.”

Και συνεχίζει: «Δεν ήταν σωστό το καράβι, δεν είχε πολλές καμπίνες. Είχε μέσα 150 φορτηγά και κανονικά θα έπρεπε να έχει 70-75 καμπίνες και έχει 50. Μας υποχρεώνει να κοιμόμαστε ανά 4. Ο πατέρας μου από ότι μαθαίνω κοιμήθηκε στο αυτοκίνητο.

Το καράβι είναι άθλιο. Είχε κοριούς, ήταν βρώμικο, δεν είχε συστήματα ασφαλείας, έχω ταξιδέψει άπειρες φορές με αυτό. Ούτε μπάνιο δεν κάνεις σε αυτο το καράβι. Μπήκε μεσα στο καράβι και απλά έφυγε. Ακόμη και τώρα που προσπαθώ να επικοινωνήσω μαζί του δεν έχω βρει γραμμή. Ήμουν στην Ιταλία και ετοιμαζόμουν να έρθω στην Ελλάδα όταν με ενημέρωσαν ότι το καράβι που βρίσκεται ο πατέρας μου, φλέγεται. Αυτή ήταν και η τελευταία ενημέρωση που είχα, δεν έχω καταφέρει να μιλήσω μαζί του».