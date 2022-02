Κοινωνία

Φοιτήτρια ακινητοποίησε κλέφτη που επιτέθηκε στη φίλη της! (εικόνες)

“Σκούρα” τα βρήκε ο άνδρας που προσπάθησε να κλέψει το ένα κορίτσι. Πως ακινητοποίησε τον δράστη η νεαρή γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε στην “μάχη”.

Πίστεψε ότι οι δύο νεαρές γυναίκες ήταν εύκολα θύματα, αλλά δεν μπορούσε να προβλέψει το θάρρος, την ετοιμότητα και τις γνώσεις σε πολεμικές τέχνες που είχε η μία εξ αυτών.

Ο λόγος για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 40 χρόνων, ο οποίος νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στην κεντρική αγορά του Ηρακλείου επιτέθηκε σε μια κοπέλα για να της αρπάξει την τσάντα.

Σε πολύ μικρή απόσταση, ωστόσο, ακολουθούσε η φίλη της, η οποία βλέποντας τον άγνωστο άνδρα να επιτίθεται στην κοπέλα, δεν έχασε το θάρρος και την αυτοκυριαρχία της και αντεπιτέθηκε στον 40χρονο.

Το περιστατικό περιγράφει στα social media ο πατέρας της νεαρής φοιτήτριας, σημειώνοντας ότι η κόρη του συνεπλάκη με τον κλέφτη, κατορθώνοντας μάλιστα να τον ακινητοποιήσει. Σε σύντομο χρόνο στο σημείο κατέφτασαν αστυνομικοί οι οποίοι συνέλαβαν τον δράστη.

Στην διάρκεια του καυγά ωστόσο, η νεαρή γυναίκα δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο και χρειάστηκε να δεχθεί ιατρική συνδρομή.

Δείτε πώς περιγράφει το περιστατικό ο πατέρας της:

Πηγή: cretalive.gr

