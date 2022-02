Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: Συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και δύο μηχανικοί

Κατέθεσαν για τη φωτιά στο πλοίο και αφέθηκαν ελεύθεροι. Ώρες αγωνίας για τους 12 αγνοούμενους.

Συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και οι δύο μηχανικοί του Euroferry Olympia και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα που έχει ήδη διατάξει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της προανάκρισης και αφού οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα αφέθησαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές «είναι η τυπική διαδικασία που ακολουθείται μετά από αυτά τα συμβάντα», ενώ όπως διασαφηνίστηκε, οι καταθέσεις απεστάλησαν στον Εισαγγελέα Κέρκυρας, που με τη σειρά του έδωσε με προφορική εντολή να αφεθούν και οι τρεις ελεύθεροι.

Καπετάνιος και μέλη του πληρώματος, μετά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μεταφέρθηκαν σε ένα από τα τέσσερα ξενοδοχεία φιλοξενίας που ενεργοποιήθηκαν για τους διασωθέντες του πλοίου. Να σημειωθεί ότι ο καπετάνιος και τα μέλη του πληρώματος του πλοίου «Euroferry Olympia», έφτασαν χθες νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι του ΟΛΚΕ μαζί με τους διασωθέντες με το ιταλικό σκάφος «Gardia di Finanza» της οικονομικής αστυνομίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, (Frontex), που ήταν στο σημείο του τραγικού συμβάντος καθώς ακολουθούσε την ίδια ακτοπλοϊκή γραμμή για Ιταλία.

Στο μεταξύ συνεχίζεται από το πρωι η προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς στο πλοίο. Η φωτιά στην πλώρη σβήστηκε και συνεχίζει να καίει από τα μέσα του πλοίου έως την πρύμνη. Το πλοίο έχει προσδεθεί στα ρυμουλκά οπότε είναι υπό έλεγχο. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για πιθανές εκρήξεις. Η ατμόσφαιρα είναι τοξική. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις προβληματίζουν τις αρχές.

Στόχος του Λιμενικού είναι να καταφέρουν να ανέβουν σήμερα και πάλι στο κατάστρωμα άνδρες της ΕΜΑΚ για να συνεχίσουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των 12 αγνοουμένων, όλοι τους οδηγοί φορτηγών. Πρόκειται για επτά Βούλγαρους, τρεις Έλληνες, έναν Τούρκο και έναν Λιθουανό. Σε ετοιμότητα είναι και έξη κομάντο του Λιμενικού Σώματος για να επέμβουν όποτε χρειαστεί.

