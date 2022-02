Κοινωνία

“Χαμόγελο του Παιδιού”: Μια τεράστια αγκαλιά… για κακοποιημένο βρέφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κακοποιημένο βρέφος, μόλις 2 μηνών, νοσηλευόταν σε Νοσοκομείο, το οποίο ζήτησε την συνδρομή της οργάνωσης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» κλήθηκε από το Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, προκειμένου να καλύψει τη φροντίδα ενός μόλις 2 μηνών κακοποιημένου βρέφους.

Η κινητοποίηση των εθελοντών της οργάνωσης ήταν άμεση και βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του βρέφους το οποίο δείχνει να συνέρχεται από την περιπέτεια της κακοποίησης του.

Μάλιστα το παιδιατρικό τμήμα του Νοσοκομείου, ευχαρίστησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για τη στήριξη που προσέφερε.

Η Ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”

Εδώ και λίγες μέρες έχουμε στην «αγκαλιά» μας έναν υπέροχο μπέμπη.

Κληθήκαμε από το Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης να καλύψουμε τη φροντίδα ενός μόλις 2 μηνών κακοποιημένου βρέφους, και ασφαλώς ανταποκριθήκαμε θετικά.

Από εκείνη τη στιγμή, δεν έχουμε φύγει λεπτό από το πλευρό του. Σήμερα μετράμε εννέα εικοσιτετράωρα και συνεχίζουμε δυναμικά. Οι εθελοντές μας τον έχουν γεμίσει με αγάπη και ζεστές αγκαλιές.

Ο μικρούλης, μέρα με τη μέρα, δείχνει να απολαμβάνει την παρέα μας και φυσικά του προσφέρουμε όλα όσα χρειάζεται. «Ντύσαμε» με χρώματα και μουσικές μελωδίες το ψυχρό δωμάτιο του νοσοκομείου.

Το παιδιατρικό τμήμα του Νοσοκομείου μάς ευχαριστεί για τη στήριξη που προσφέρουμε στο έργο τους, καθώς όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο προϊστάμενος του τμήματος «Είναι σαν να αντικαθιστάτε τρεις νοσηλεύτριες σε καθημερινή βάση».

Οι πολύτιμοι εθελοντές μας, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά του Covid-19, έχουν ανταποκριθεί με μεγάλη προθυμία και θέρμη. Ως αποτέλεσμα αυτής της αδιάκοπης και συλλογικής προσπάθειας, το μωράκι μέσα στις πρώτες 5 μέρες πήρε 200γρ. και η όψη του είναι πιο γαλήνια.

Θα είμαστε δίπλα του, διατηρώντας αυτή τη «φωλιά» αγάπης και απόλυτης φροντίδας για εκείνο, όσες μέρες χρειαστεί να παραμείνει ακόμη στο νοσοκομείο.

Αυτή η νέα ζωή που κερδίζεται μέρα με τη μέρα είναι η αισιόδοξη «πυξίδα» για την επόμενη ημέρα στη δύσκολη καθημερινότητα των ανθρώπων του «Χαμόγελου» που απλώνεται σε όλη την Ελλάδα, 24 ώρες το 24ωρο.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: συναρπαστικό επεισόδιο την Τρίτη (βίντεο)

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Κατερινόπουλος: θεωρώ ότι είναι εγκληματική ενέργεια, επειδή…

Δολοφονία στην Μεσσηνία: η νύφη συμμετείχε στο φόνο, ο γιός “ομολόγησε”