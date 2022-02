Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων το προηγούμενο 24ώρο, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες νέοι θάνατοι προστέθηκαν και την Τρίτη, στην μακάβρια λίστα των θυμάτων από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, αλλά και οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη 19.623 κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Από αυτά τα 48 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 44 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, ενώ μείωση παρουσιάζει το ιικό φορτίο στα λύματα σε αρκετές περιοχές.

Στην Αττική τις τελευταίες 24 ώρες εντοπίστηκαν 7.112 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη 1.900 νέες μολύνσεις.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις εξής περιφέρειες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αργολίδας

Αρκαδίας

Αχαϊας

Βοιωτίας

Έβρου

Ευβοίας

Ηλείας

Ημαθίας

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Καβάλας

Καρδίτσας

Κέρκυρας

Κιλκίς

Κοζάνης

Κορινθίας

Κω

Λάρισας

Λασιθίου

Λέσβου

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Ξάνθης

Πέλλας

Πιερίας

Ρεθύμνου

Ροδόπης

Ροδου

Σάμου

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Χαλκιδικής

Χανίων

Χίου

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:



Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:





