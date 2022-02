Κοινωνία

Σπάρτη - Κακοποίηση ζώων: Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος

Παρέμβαση Θεοδωρικάκου μετά από καταγγελίες για κακοποίηση ζώων στα δύο δημοτικά κυνοκομεία Σπάρτης.

Μετά από καταγγελίες για κακοποίηση ζώων στα δύο δημοτικά κυνοκομεία Σπάρτης, έγιναν για πρώτη φορά συλληψεις, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος διέταξε την άμεση επέμβαση της Αστυνομίας η οποία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, μεταξύ αυτών και του αρμόδιου αντιδημάρχου.

"Ο σεβασμός των αδέσποτων ζώων είναι αυτονόητη υποχρέωση κάθε πολιτισμένου ανθρώπου. Ο νόμος είναι νόμος και τηρείται από όλους", τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Αναλυτικά, ο κ.Θεοδωρικάκος ανέφερε: "Διέταξα την άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Έγιναν τρεις συλλήψεις. Ο ένας από τους συλληφθέντες είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, πρώην αστυνομικός. Για το θέμα επικοινώνησε μαζί μου και ο γενικός γραμματέας της Κυβέρνησης, Γρηγόρης Δημητριάδης, που από την πρώτη στιγμή έδειξε ενδιαφέρον. Ο σεβασμός των αδέσποτων ζώων είναι αυτονόητη υποχρέωση κάθε πολιτισμένου ανθρώπου, πόσο μάλλον των αρμοδίων αρχών και των υπευθύνων. Ο νόμος είναι νόμος και τηρείται από όλους".

Πηγή βίντεο: Youtube / Save a Greek Stray

