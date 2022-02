Αθλητικά

Qatar Open: Η Σάκκαρη με το δεξί στη Ντόχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε άνετα την Αν Λι και προκρίθηκε στη φάση των «16». του τουρνουά.



Η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη στην Ντόχα και συγκεκριμένα στο 1000άρι τουρνουά Qatar Open, ήταν όπως αναμενόταν. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (νο6 στον κόσμο) χωρίς να «πατήσει γκάζι» νίκησε άνετα με 2-0 σετ (6-3, 6-3) την Αμερικανίδα (με καταγωγή από την Κίνα), Αν Λι και προκρίθηκε στη φάση των «16» του τουρνουά, όπου θα βρει απέναντί της άλλη μία Αμερικανίδα, την Τζέσικα Πεγκούλα.

Μετά από 34 λεπτά κι αφού έκανε δύο μπρέικ στο σερβίς της Λι, η 26χρονη Σάκκαρη προηγήθηκε 1-0 στα σετ, έχοντας δύο άσους στο ενεργητικό της. Στο δεύτερο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε με μπρέικ και προηγήθηκε 2-0, αλλά στη συνέχεια η Λι «απάντησε» με διπλό μπρέικ και κρατώντας ενδιάμεσα το σερβίς της προηγήθηκε 3-2.

Αφού ξέσπασε... σπάζοντας τη ρακέτα της, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «απάντησε» με τέσσερα συνεχόμενα γκέιμς και με 6-3 έκανε το 2-0 και πήρε τη νίκη που ήθελε και άξιζε βάσει της εμφάνισής της απέναντι στην 21χρονη Λι.

Ήταν η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στο tour, με την Σάκκαρη να παίρνει το προβάδισμα στις νίκες και να προκρίνεται στον 3ο γύρο ελπίζοντας ότι εφέτος θα έχει καλύτερη πορεία στη διοργάνωση, στην οποία πραγματοποιεί την 5η της συμμετοχή, από εκείνη της περασμένης περιόδου, όταν είχε φτάσει στους προημιτελικούς όπου αποκλείστηκε από την Ισπανίδα, Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: φωτιά σε ισόγειο κατάστημα - Εκκενώθηκε πολυκατοικία (εικόνες)

Τουρκία: Περιέλουσε με οξύ τη φίλη του στον ύπνο της γιατί τον απέρριψε ερωτικά

Κορονοϊός - Τσιόδρας: Η Όμικρον οδηγεί σε σταθεροποίηση της κατάστασης