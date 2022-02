Αθλητικά

Σάκκαρη - Τσιτσιπάς: H θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη

Σε ποια θέση στην παγκόσμια κατάταξη βρίσκονται πλέον οι κορυφαίοι Έλληνες τενίστες





Η Μαρία Σάκκαρη έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν στο τουρ και κατάφερε να ανέβει ξανά στην 6η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, που αποτελεί και την κορυφαία μέχρι στιγμής στην καριέρα της.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει εισέλθει από πέρυσι στο top10 της WTA, με το Νο6 να είναι το career high της και να βρίσκεται σε αυτό για δεύτερη φορά, μετά την άνοδό της στα νέα rankings του τένις γυναικών.

Η Σάκκαρη προσπέρασε μάλιστα την Ανέτ Κονταβέιτ, από την οποία ηττήθηκε πρόσφατα στον τελικό της Αγίας Πετρούπολης, καθώς είχε καλύτερη πορεία από εκείνη στο Australian Open.

Δεν υπήρξε καμιά αλλαγή στην πρώτη 10άδα της παγκόσμιας κατάταξης της ATP ούτε αυτή την εβδομάδα, που ανακοίνωσε η διεθνής ομοσπονδία (ΑΤP). Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε στην 4η θέση του κόσμου με 6.565 βαθμούς, πίσω από τον Σέρβο Νόβακ Τζόκοβιτς, τον Ρώσο Ντανίιλ Μεντβέντεφ και τον Γερμανό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 8.875 βαθμοί

2. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 8.435

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 7.515

4. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 6.565

5. Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία) 6.515

6. Ματέο Μπερετίνι (Ιταλία) 4.928

7. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 4.590

8. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 3.975

9. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.883

10. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 3.429

