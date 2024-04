Πολιτική

Επιστολική ψήφος: Έκλεισε η πλατφόρμα

Ο τελικός αριθμός των εγγεγραμμένων ξεπερνά τους 200.000 από 128 χώρες.

Εξέπνευσε τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Δευτέρας η προθεσμία εγγραφής στην πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου, με τον τελικό αριθμό εγγεγραμμένων να ξεπερνά τους 200.000 από 128 χώρες.

Οι εγγεγραμμένοι ανήλθαν σε 202.556, εκ των οποίων 153.322 (75,7%) είναι κάτοικοι της επικράτειας και 49.234 (24,3%) Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό.

Ο μεγαλύτερος αριθμός εγγραφών καταγράφτηκε στη Γερμανία (9.578), στο Ηνωμένο Βασίλειο (9.090), στις ΗΠΑ (3.857), το Βέλγιο (3.491), στην Ολλανδία (3.119) και στην Κύπρο (2.808).

