Κόσμος

Ουκρανία: ο Πούτιν ανακοίνωσε “στρατιωτική επιχείρηση” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Να παραδώσουν τα όπλα οι Ουκρανοί στο Ντονμπάς ζήτησε ο Πρόεδρος της Ρωσίας Εκρήξεις στο αεροδρόμιο του Κιέβου. Εκρήξεις και στην Μαριούπολη. Ανησυχία για “έναρξη πολέμου” στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε σήμερα ότι διέταξε στρατιωτική επιχείρηση στην ανατολική Ουκρανία για την υπεράσπιση των περιοχών που βρίσκονται στα χέρια των αυτονομιστών. «Αποφάσισα να διεξαχθεί στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμά του λίγο πριν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας).

Ο κ. Πούτιν είπε ότι η χώρα του δεν μπορούσε να ανεχθεί αυτές που αποκάλεσε απειλές από την Ουκρανία και προειδοποίησε εναντίον οποιασδήποτε ξένης ανάμιξης, προειδοποιώντας ότι εάν υπάρξει η Μόσχα θα ανταποδώσει αμέσως, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Είπε ότι οι συνθήκες απαιτούσαν την ανάληψη αποφασιστικής δράσης από τη Ρωσία και διαβεβαίωσε πως σκοπός δεν είναι η επιβολή κατοχής. Αξίωσε οι ουκρανοί στρατιώτες να καταθέσουν τα όπλα και να πάνε σπίτια τους.





Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρόσθεσε πως την ευθύνη για την όποια αιματοχυσία ακολουθήσει θα την έχει το «ουκρανικό καθεστώς».

Μερικά λεπτά αφού μίλησε ο ρώσος πρόεδρος, δημοσιογράφοι μετέδωσαν πως άκουσαν τον ήχο ομοβροντιών πυροβολικού κοντά στο Κίεβο και πυρά στην περιοχή του αεροδρομίου Μπορισπίλ.

Εκρήξεις στο Κίεβο

Ρεπόρτερ του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News μεταδίδει πως ακούγονται εκρήξεις στο Κίεβο, λεπτά αφού ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι ενέκρινε τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία.

Εκρήξεις στη Μαριούπολη

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Μαριούπολη, πόλη όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην ανατολική Ουκρανία, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ενέκρινε τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πόλη στη γραμμή του μετώπου, με μισό εκατομμύριο κατοίκους.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στο Κίεβο, την πρωτεύουσα, λίγο μετά τις 05:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Συννεφιά και βροχές την Πέμπτη

Θεσσαλονίκη: παιδιά και μητέρα πέθαναν από φωτιά σε σπίτι