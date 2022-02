Κόσμος

Εισβολή στην Ουκρανία: μάχες, νεκροί και… προπαγάνδα (εικόνες)

Τι αναφέρουν οι δύο πλευρές για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις απώλειες. Κύματα προσφύγων προσπαθούν να φύγουν από την Ουκρανία. “Φωτιά” σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Διεθνείς αντιδράσεις και κυρώσεις.



Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην Ουκρανία, μετά τη ρωσική εισβολή, τα ξημερώματα. Ρωσικές δυνάμεις πλήττουν στρατιωτικές υποδομές με όπλα υψηλής ακρίβειας, ενώ ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι κήρυξε την χωρα σε κατασταση εκτακτης αναγκης.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι οι φιλορώσοι αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία έχουν καταλάβει εδάφη από τον ουκρανικό στρατό, καθώς το Κίεβο είναι αντιμέτωπο με στρατιωτική εισβολή της Μόσχας. Σύμφωνα με τον στρατηγό Ίγκορ Κονατσένκοφ, εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, που μίλησε στη ρωσική τηλεόραση, οι αντάρτες προχώρησαν τρία χιλιόμετρα στην επαρχία Ντονέτσκ και ενάμισι χιλιόμετρο στην επαρχία Λουχάνσκ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αυτονομιστές «μάχονται και συγκρούονται με τον εχθρό» στην ανατολική Ουκρανία. Ο Κονατσένκοφ διαβεβαίωσε ότι ο ρωσικός στρατός δεν στοχοθετεί τις ουκρανικές πόλεις, αλλά μόνο «τις στρατιωτικές υποδομές», τις εγκαταστάσεις αεράμυνας και τα στρατιωτικά αεροδρόμια» με «μεγάλης ακρίβειας όπλα». «Ο άμαχος πληθυσμός δεν έχει τίποτα να φοβηθεί», τόνισε.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ Ντένις Πουσίλιν δήλωσε ότι το «κίνημα της απελευθέρωσης θα τελειώσει πολύ γρήγορα». «Μπορώ να πω ότι αυτό θα τελειώσει γρήγορα», τόνισε ο Πουσίλιν, επισημαίνοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι οι πόλεις και τα χωριά της περιοχής θα απελευθερωθούν σύντομα.

Παράλληλα οι φιλορώσοι αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία ανήρτησαν ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία αναφέρουν ότι κατέρριψαν δύο αεροσκάφη της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας στην αυτοαναξηρυχθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ.

Την ίδια ώρα ο στρατός της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και έθεσε "εκτός λειτουργίας" αεροπορικές βάσεις της χώρας. Η Ουκρανία, μετά το διάγγελμα Ζελένσκι, ανακοίνωσε στον αντίποδα πως έχει καταρρίψει 5 ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

«Η Ρωσία έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επίθεση» - Έκρηξη ακούστηκε στο Κίεβο

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία έχει εξαπολύσει μια ευρείας κλίμακας επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας από πολλές κατευθύνσεις και πρόσθεσε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αντιστέκονται στην επίθεση. "Όχι, δεν είναι μια ρωσική εισβολή μόνο στην ανατολική Ουκρανία, αλλά μια ευρείας κλίμακας επίθεση από πολλές κατευθύνσεις", έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter.

Παράλληλα σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα είναι στόχος ενός δεύτερου κύματος πληγμάτων με πυραύλους. Οι αρχές στο Κίεβο επεσήμαναν ότι κατά το πρώτο κύμα, που εξαπολύθηκε λίγη ώρα αφού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για τη στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία σήμερα το πρωί, επλήγησαν διοικητικά κέντρα του στρατού και άλλα κτίρια σε διάφορες πόλεις της χώρας, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, ξένοι ανταποκριτές μετέδωσαν ότι έκρηξη ακούστηκε στο Κίεβο γύρω στο μεσημέρι, τοπική ώρα.





Δεκάδες οι απώλειες στρατιωτών και αμάχων στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, η ουκρανική προεδρία ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 40 Ουκρανοί στρατιώτες και γύρω στους δέκα πολίτες έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής, όπως και σχεδόν «50 Ρώσοι κατακτητές». «Γνωρίζω ότι περισσότεροι από 40 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και πολλές δεκάδες τραυματιστεί και γίνεται λόγος για γύρω στους δέκα νεκρούς αμάχους» σε όλη τη χώρα, δήλωσε ο Ολέξιι Αρεστόβιτς, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι απώλειες αυτές προκλήθηκαν από αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς, εξήγησε.

Νωρίτερα σήμερα η ουκρανική συνοριοφρουρά είχε ανακοινώσε ότι «ρωσικά στρατιωτικά οχήματα, περιλαμβανομένων τεθωρακισμένων, παραβίασαν τα σύνορα στις επαρχίες Τσερνιχίβ (στον βορρά, στη μεθόριο με τη Λευκορωσία), στο Σούμι (βορειοανατολικά), το Λουχάνσκ και το Χάρκοβο (ανατολικά) από το σημείο περάσματος μεταξύ της χερσονήσου (της Κριμαίας) και της ηπειρωτικής Ουκρανίας». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «οι περισσότερες μονάδες των συνοριοφρουρών δέχθηκαν πυρά στις ίδιες επαρχίες».

Παράλληλα η συνοριοφρουρά δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται ρωσικά στρατιωτικά οχήματα τα οποία έχουν πάνω τους το γράμμα «Ζ» να περνούν από ένα σημείο ελέγχου μεταξύ της χερσονήσου της Κριμαίας και της ηπειρωτικής Ουκρανίας.

Ουκρανία: ζήτησε από την Τουρκία να κλείσει τα Στενά για τα Ρωσικά πλοία

Η Ουκρανία ζήτησε από την Τουρκία να κλείσει τα στενά του Βοσπόρου και τα Δαρδανέλια για τα ρωσικά πλοία και επιθυμεί να επιβληθούν κυρώσεις στη Μόσχα, δήλωσε ο Ουκρανός πρεσβευτής στην Άγκυρα.

Η Μόσχα παράλληλα, ανακοίνωσε σήμερα ότι έκλεισε στη ναυσιπλοΐα την Αζοφική Θάλασσα, από την οποία βρέχονται η Ρωσία και η Ουκρανία, στην οποία οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα το πρωί στρατιωτική επιχείρηση, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Στρατιωτικός νόμος στην Ουκρανία - Κλείνει ο εναέριος χώρος της

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως κλείνει όλο τον εναέριο χώρο της για την πολιτική αεροπορία. Το ουκρανικό υπουργείο Υποδομών ανακοίνωσε το κλείσιμο του εναερίου χώρου λόγω του «υψηλού κινδύνου για την ασφάλεια» των πτήσεων. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας κήρυξε στρατιωτικό νόμο σε όλη την επικράτεια.

Πολίτες κατά χιλιάδες προσπαθούν με τα αυτοκινητα τους να φύγουν απο μεγάλες πόλεις, ενώ μεγάλες ουρές σχηματίζονται σε πρατήρια καυσίμων και τράπεζες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «επέλεξε» να εξαπολύσει «έναν πόλεμο εκ προμελέτης» εναντίον της Ουκρανίας, μερικά λεπτά μετά το έκτακτο διάγγελμα του ενοίκου του Κρεμλίνου που ανακοίνωσε ότι διέταξε την ανάπτυξη ρωσικών στρατευμάτων στην ανατολική Ουκρανία. Καταδικάζοντας την «αδικαιολόγητη επίθεση» της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο κ. Μπάιντεν τόνισε ότι ο πόλεμος αυτός θα φέρει «καταστροφικά δεινά και απώλειες ανθρωπίνων ζωών». «Η Ρωσία φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τον θάνατο και την καταστροφή που θα προκαλέσει αυτή η επίθεση», επέμεινε. «Ο κόσμος θα ζητήσει η Ρωσία να λογοδοτήσει», πρόσθεσε. Πρόσθεσε πως θα εκφραστεί αργότερα σήμερα σχετικά με τις «συνέπειες» που θα έχει ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, τα μέτρα που θα επιβληθούν από την Ουάσινγκτον σε συντονισμό με τους συμμάχους τους.

BREAKING: Explosions in Ukraine's city of Mariupol pic.twitter.com/57ZZVyx5w2 — The Spectator Index (@spectatorindex) February 24, 2022

Γκουτέρες σε Πούτιν: Εν ονόματι της ανθρωπότητας, σταματήστε

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε έκκληση στον πρόεδρο της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «εν ονόματι της ανθρωπότητας», λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι διέταξε να διεξαχθεί στρατιωτική επιχείρηση. «Πρόεδρε Πούτιν, εν ονόματι της ανθρωπότητας, διατάξτε τους στρατιώτες σας να γυρίσουν πίσω στη Ρωσία», δήλωσε ο κ. Γκουτέρες μετά το πέρας της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ήταν αφιερωμένη στην ουκρανική κρίση. Οι συνέπειες αυτού του πολέμου θα είναι καταστροφικές για την Ουκρανία και θα καταφέρουν σοβαρό πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΟΗΕ.

Στόλτενμπεργκ: Στεκόμαστε στο πλευρό των Ουκρανών

Στην καταδίκη της «ασύνετης και απρόκλητης επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία» προχώρησε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, τονίζοντας ότι «θέτει σε κίνδυνο αναρίθμητες ζωές αμάχων». «Για άλλη μια φορά, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις μας και τις άοκνες διπλωματικές προσπάθειές μας, η Ρωσία επέλεξε τον δρόμο της επιθετικότητας εναντίον μιας κυρίαρχης και ανεξάρτητης χώρας» αναφέρει ο κ. Στόλτενμπεργκ. Προσθέτει ότι «πρόκειται για σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και σοβαρή απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια. Καλώ τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική της δράση και να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας». «Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των επιθετικών ενεργειών της Ρωσίας. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας σε αυτή την τρομερή στιγμή. Το ΝΑΤΟ θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσει και να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους (του)», καταλήγει ο ΓΓ της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

H ανακοίνωση του Πούτιν για την έναρξη της «στρατιωτικής επιχείρησης» στο Ντονμπάς

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε σήμερα ότι διέταξε στρατιωτική επιχείρηση στην ανατολική Ουκρανία για την υπεράσπιση των περιοχών που βρίσκονται στα χέρια των αυτονομιστών. «Αποφάσισα να διεξαχθεί στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμά του λίγο πριν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας). Ο κ. Πούτιν είπε ότι η χώρα του δεν μπορούσε να ανεχθεί αυτές που αποκάλεσε απειλές από την Ουκρανία και προειδοποίησε εναντίον οποιασδήποτε ξένης ανάμιξης, προειδοποιώντας ότι εάν υπάρξει η Μόσχα θα ανταποδώσει αμέσως, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Είπε ότι οι συνθήκες απαιτούσαν την ανάληψη αποφασιστικής δράσης από τη Ρωσία και διαβεβαίωσε πως σκοπός δεν είναι η επιβολή κατοχής. Αξίωσε οι ουκρανοί στρατιώτες να καταθέσουν τα όπλα και να πάνε σπίτια τους. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρόσθεσε πως την ευθύνη για την όποια αιματοχυσία ακολουθήσει θα την έχει το «ουκρανικό καθεστώς». Μερικά λεπτά αφού μίλησε ο ρώσος πρόεδρος, δημοσιογράφοι μετέδωσαν πως άκουσαν τον ήχο ομοβροντιών πυροβολικού κοντά στο Κίεβο και πυρά στην περιοχή του αεροδρομίου Μπορισπίλ.

ΕΕ: Απαιτούμε από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές ενέργειες

«Απαιτούμε από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές ενέργειες, να αποσύρει άνευ όρων όλες τις δυνάμεις και τον στρατιωτικό εξοπλισμό από ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας και να σεβαστεί πλήρως την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την άνευ προηγουμένου στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Με τις απρόκλητες και αδικαιολόγητες στρατιωτικές της ενέργειες, η Ρωσία παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και υπονομεύει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. «Καταδικάζουμε επίσης τη συμμετοχή της Λευκορωσίας σε αυτή την επίθεση κατά της Ουκρανίας και την καλούμε να τηρήσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις», σημειώνουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Απαιτούμε από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές ενέργειες, να αποσύρει άνευ όρων όλες τις δυνάμεις και τον στρατιωτικό εξοπλισμό από ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας και να σεβαστεί πλήρως την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Τέτοια χρήση βίας και εξαναγκασμού δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα. «Θα συναντηθούμε αργότερα σήμερα για να συζητήσουμε αυτήν την κραυγαλέα επιθετικότητα και να συμφωνήσουμε κατ' αρχήν για περαιτέρω περιοριστικά μέτρα που θα επιφέρουν τεράστιες και σοβαρές συνέπειες στη Ρωσία για τη δράση της, σε στενό συντονισμό με τους διατλαντικούς εταίρους μας», προσθέτουν στην κοινή τους δήλωση.

«Λυπούμαστε για την απώλεια ζωών και τον ανθρώπινο πόνο. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι έτοιμα να παράσχουν επειγόντως ανθρωπιστική απάντηση έκτακτης ανάγκης. Καλούμε τη Ρωσία και τους υποστηριζόμενους από τη Ρωσία ένοπλους σχηματισμούς να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», επισημαίνουν. Τέλος, τονίζουν ότι «η ΕΕ στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της καθώς αντιμετωπίζουν αυτόν τον πόλεμο. Η ΕΕ θα παράσχει περαιτέρω πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια. «Συντονίζουμε την απάντησή μας με τους γείτονές μας και τους διεθνείς εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ και της G7, των οποίων οι ηγέτες θα συναντηθούν σύντομα».

