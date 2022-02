Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός - έλεγχοι ΕΑΔ: Παρατυπίες “πιάστηκε” να κάνει ιδιώτης γιατρός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν εμβολιαστικά κέντρα (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιδιώτες γιατροί) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Λάρισα, Πάτρα, Ρέθυμνο και Κρήτη.





Σε ελέγχους που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε 10 εμβολιαστικά κέντρα, για να διαπιστωθεί αν τηρείται η νόμιμη διαδικασία εμβολισμού κατά του κορονοϊού (το διάστημα 1/10/21 με 30/11/21) διαπιστώθηκαν παραβάσεις στην περίπτωση ενός γιατρού στην Αττική.

Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν εμβολιαστικά κέντρα (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιδιώτες γιατροί) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Λάρισα, Πάτρα, Ρέθυμνο και Κρήτη.

Οι ελεγκτές εξέταζαν αν τηρείται η σωστή διαδικασία και οι κανόνων των εμβολιασμών.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε σε εμβολιαστικό κέντρο- ιδιώτη γιατρού στην Αττική, ο οποίος είχε συμβληθεί με το Υπουργείο Υγείας και ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορονοϊού για να κάνει εμβολιασμούς είτε στο ιατρείο του είτε κατ’ οίκον, διαπιστώθηκε ότι:

Δεν τηρούσε τη διαδικασία ως προς τον ασφαλή χρόνο χορήγησης των εμβολίων (περίπου το 35% των εμβολιασμών φέρεται να έγιναν σε χρόνο μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου χρόνου χορήγησης μετά την πρώτη διάτρηση του φιαλιδίου του εμβολίου),

Δεν τηρούσε την υποχρέωση συμπλήρωσης και υπογραφής του εντύπου «Ιατρικό

Ιστορικό-Σύσταση Εντολής Εμβολιασμού», που προβλέπεται στα εγχειρίδια του Υπουργείου Υγείας «Εμβολιασμός από Ιδιώτη Ιατρό», «Διαδικασία Διαχείρισης Εμβολίων από Ιδιώτες Ιατρούς»

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στο ιατρείο τηρούνταν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊού.

Η Έκθεση Ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για τυχόν ποινική αξιολόγηση, στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο για αξιολόγηση, στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια και στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για τις δικές τους ενέργειες.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται μετά από αξιολόγηση καταγγελιών, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 15829 νέα κρούσματα την Πέμπτη

Πόλεμος στην Ουκρανία – Ζελένσκι: Αναμένω χειροπιαστή βοήθεια από τους συμμάχους μας

Ιβάν Σαββίδης: φυλάκιση με αναστολή για την εισβολή με όπλο στην Τούμπα