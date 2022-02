Πόλεμος στην Ουκρανία: “Δεν θέλω να πεθάνω” (βίντεο)

Το βίντεο "γροθιά στο στομάχι", με το παιδί που κλαίει, κάνει τον γύρο του διαδικτύου, τονίζοντας το άσχημο πρόσωπο του πολέμου.

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης, η Ρωσία έχει εισβάλει στην Ουκρανία και σφυρηλατεί αρκετές περιοχές της χώρας.

Πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να φύγουν από τη χώρα και όσοι έμειναν πίσω, βιώνουν τις συνέπειες του πολέμου μέσα στα καταφύγια.

Μέσα από τα social media, μεταφέρονται εικόνες από τον εφιάλτη που παιρνουν εκατομμύρια άνθρωποι στην Ουκρανία ανάμεσά τους και παιδιά.

Διεθνή μέσα, κατέγραψαν τον φόβο και τη θλίψη που βιώνουν μικρά παιδάκια και ηλικιωμένοι, που προσπαθούν να μείνουν ασφαλέις.

Το βίντεο που μοιράστηκε το Bloomberg, δείχνει ένα παιδάκι να κλαίει να να λέει "Δεν θέλω να πεθάνω. Θέλω όλο αυτό να τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα".

“I don’t want to die.”



Ukrainians are seeking safety after Russia’s invasion, with some fleeing the country and finding shelter. Parents are left trying to explain the violence to their kids https://t.co/ujqOFOEUOS pic.twitter.com/UCngbwe1yx