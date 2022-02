Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαζική έξοδος πολιτών μετά την ρωσική επίθεση

Συρρέουν οι Ουκρανοί να απομακρυνθούν από τη χώρα. Σε κατάσταση συναγερμού θα τεθούν και άλλες γείτονες χώρες.

Ενώ κλιμακώνεται η κατάσταση στην Ουκρανία, με τη Ρωσία από το ξημέρωμα της Πέμπτης να έχει ξεκινήσει μια γενικευμένη εισβολή στην Ουκρανία με χερσαίες επιχειρήσεις αλλά και επιθέσεις από αέρος εκατοντάδες Ουκρανοί, απομακρύνονται σε μία μαζική έξοδο προς άλλες γείτονες χώρες.

Οι κάτοικοι του Κιέβου σχημάτιζαν σήμερα μεγάλες ουρές έξω από καταστήματα, περιμένοντας να προμηθευτούν τρόφιμα και άλλα εφόδια, αφού ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην Ουκρανία, ενώ κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς τα δυτικά, καθώς πολλοί προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα.

Το Κίεβο δεν έχει δεχθεί επίθεση, όμως αυξάνεται η ανησυχία των κατοίκων καθώς σήμερα το πρωί είδαν να πετούν στον ουρανό από πάνω τους πολεμικά αεροσκάφη και άκουγαν εκρήξεις, αλλά και σειρήνες.

Ακόμη και έπειτα από εβδομάδες που Ουκρανοί και Δυτικοί πολιτικοί προειδοποιούν ότι επίκειται μια επίθεση της Ρωσίας, πολλοί άνθρωποι στο Κίεβο ξαφνιάστηκαν.

«Δεν το περίμενα αυτό. Μέχρι σήμερα το πρωί πίστευα ότι δεν θα συμβεί τίποτα», δήλωσε ο Νικίτα, ένας 34χρονος εργαζόμενος σε υπηρεσίες μαρκετινγκ καθώς περιμένει σε μια μεγάλη ουρά σε σούπερ μάρκετ, έχοντας ένα καρότσι γεμάτο με μπουκάλια με νερό.

«Με ξύπνησαν. Είμαι ένας υγιής ενήλικας άνδρας. Αγόρασα τρόφιμα και θα μείνω στο σπίτι με την οικογένειά μου», πρόσθεσε.

Και άλλα σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων είναι επίσης γεμάτα με ανθρώπους που κάνουν προμήθειες για να μείνουν στο Κίεβο, ενώ ακόμη λειτουργούν οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.

Άλλοι κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας είναι αποφασισμένοι να φύγουν προς τη δυτική Ουκρανία, όπου πιστεύουν ότι θα είναι πιο ασφαλείς.

Στα μέσα του πρωινού η κυκλοφορία των οχημάτων είχε μπλοκάρει στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς την πόλη Λβιβ. Τα αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρές δεκάδων χιλιομέτρων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

«Φεύγω διότι ξεκίνησε πόλεμος, ο Πούτιν μας επιτέθηκε», δήλωσε η Οξάνα, η οποία οδηγεί ένα από τα αυτοκίνητα που έχουν κολλήσει στην κίνηση έχοντας την τρίχρονη κόρη της στο πίσω κάθισμα.

«Φοβόμαστε τους βομβαρδισμούς», πρόσθεσε.

Η ίδια εξήγησε ότι στόχος της είναι απλώς να φύγει από το Κίεβο, μετά θα αποφασίσει πού θα πάει.

«Πείτε τους (σ. σ. στη Ρωσία): ‘Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Είναι πολύ τρομοκρατικό’».

Μολδαβία: θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς Ουκρανοί συρρέουν στα σύνορα

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου δήλωσε σήμερα ότι η χώρα της θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ότι είναι έτοιμη να δεχθεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που θα συρρεύσουν από τη γειτονική Ουκρανία.

"Η διεθνής κοινότητα καταδικάζει από κοινού τις ενέργειες της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, επομένως συγκάλεσα σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας. Αποφασίστηκε ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης", υπογράμμισε η Σάντου.

"Θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθεια και την υποστήριξή μας", σημείωσε.

Δεκάδες αυτοκίνητα έχουν σχηματίσει ουρές στα σύνορα ανάμεσα στην Ουκρανία και την Μολδαβία, σύμφωνα με ειδησεογραφικούς ιστοτόπους της χώρας.

Η Λιθουανία θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας θα αποφασίσει εάν θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης αφού ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν σήμερα στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα.

Η χώρα της Βαλτικής, που κάποτε κυβερνούσε η Μόσχα, αλλά που τώρα είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προτείνει επίσης να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις στη Λευκορωσία, καθώς ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν στην Ουκρανία και από τη Λευκορωσία.

Σειρήνα ήχησε σε πολωνική πόλη στα σύνορα με την Ουκρανία

Το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι όλοι οι Πολωνοί πολίτες θα πρέπει να εγκαταλείψουν άμεσα την Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα.

«Λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, το υπουργείο Εξωτερικών συστήνει να μην γίνονται ταξίδια στην Ουκρανία. Οι Πολωνοί πολίτες που βρίσκονται στην Ουκρανία θα πρέπει να εγκαταλείψουν το έδαφός της άμεσα», ανέφερε σε ανακοίνωση.

Εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης δήλωσε νωρίτερα ότι η πολωνική διπλωματική αποστολή στην Ουκρανία θα παραμείνει ανοικτή «όσο τον δυνατόν περισσότερο».

Την ίδια ώρα, σειρήνα ήχησε στην πολωνική πόλη Μεντίκα, ένα συνοριακό πέρασμα με την Ουκρανία, όπως δήλωσε αυτήκοος μάρτυρας του Reuters.

Ακόμη ένα βίντεο κάνει τον γέρο του διαδικτύου με πύραυλο να χτυπά αεροδρόμιο στα δυτικά της χώρας, το Ιvano Frankivsk.

