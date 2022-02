Life

“Άγριες Μέλισσες” - Νέα επεισόδια: κρυφά σχέδια, παγίδες και έρωτες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με τέσσερα νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν… από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22!5, στον ΑΝΤ1.

Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 73

Ο Ακύλας κάνει μια ανέλπιστη πρόταση στον Δούκα, ο οποίος ζητά τη συμμαχία των γιων του. Η Πηνελόπη αποφασίζει να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό της και να μάθει όσα κρύβει ο Μελέτης. Η Μυρσίνη κάνει μυστικές συνεννοήσεις με τη Ρένα, ενώ ο Σέργιος είναι χαρούμενος που βρίσκονται και πάλι όλοι μαζί. Ο Πέτρος και ο Λάμπρος ανοίγουν τα χαρτιά τους στον Λάκη, με κίνδυνο να πέσουν σε παγίδα. Ο Σταμάτης ζητάει από τον Παναγιώτη να μεσολαβήσει για χάρη του στη Βιολέτα, ενώ το χωριό αποδέχεται, επιτέλους, τον Κυριάκο. Η Ασημίνα ζητά από τον Πέτρο να γράψει στην Ελεύθερη Ελλάδα, ενώ η Ελένη είναι σίγουρη πως ο Δούκας έχει συμμαχήσει με τον Ακύλα.

Τρίτη 1 Μαρτίου - Επεισόδιο 74

Ο Δούκας αναλαμβάνει καθήκοντα νέου προέδρου στο έργο του αεροδρομίου και πλέον αντιμετωπίζει τη δυσπιστία των κατοίκων του Διαφανίου, οι οποίοι επιτίθενται ακόμα και στον Νικηφόρο και τον Κωνσταντή. Η Πηνελόπη συνεχίζει το σχέδιό της να προσεγγίσει τον Μελέτη, προκειμένου να του αποσπάσει πληροφορίες. Η συμπεριφορά του Λευτέρη όσο πάει γίνεται ανεξέλεγκτη, προκαλώντας την ανησυχία της Δρόσως και των φίλων του. Ο Νικηφόρος και ο Κωνσταντής δέχονται την πρόταση του Δούκα να τον βοηθήσουν με τη νέα του θέση, αλλά θέτουν έναν βασικό όρο. Ο Άγγελος έρχεται αντιμέτωπος με την πιο σκληρή δοκιμασία, προκειμένου να εισχωρήσει στους Άβαντες. Ο Λάμπρος και ο Πέτρος, στην αναζήτησή τους να βρούνε αποδείξεις για τον φόνο, θα έρθουν αντιμέτωποι με έναν μεγάλο κίνδυνο.

Τετάρτη 2 Μαρτίου - Επεισόδιο 75

Ο Πέτρος με τον Λάμπρο προσπαθούν να βρουν τρόπο να ψάξουν στο νεκροταφείο. Η Ελένη θέλει να βεβαιωθεί για τις προθέσεις του Ζάχου, ενώ η Ασημίνα γράφει το άρθρο της για την Ελεύθερη Ελλάδα. Ο Άγγελος πρέπει να πάρει μια απόφαση για να περάσει τη δοκιμασία των Αβάντων και βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Μελέτη. Η Μυρσίνη χαίρεται που βλέπει τα παιδιά της να συμμαχούν με τον πατέρα τους και κάνει μια αναπάντεχη πρόταση στον Δούκα. Ο Λευτέρης αναγκάζεται να πει ένα μεγάλο ψέμα στον Ακύλα, ενώ η Κορίνα έρχεται πιο κοντά με τον Μπάμπη. Το χωριό είναι δύσπιστο απέναντι στον Κωνσταντή και τον Νικηφόρο για τη συμμαχία με τον Δούκα, όταν «σκάει» μια δυσάρεστη έκπληξη. Ο Πέτρος αποφασίζει να ρισκάρει με τον φύλακα του νεκροταφείου. Θα προλάβει ο Λάμπρος να τον προειδοποιήσει;

Πέμπτη 3 Μαρτίου - Επεισόδιο 76

Όλοι είναι αναστατωμένοι με την έγκριση του Υπουργείου, να γίνει το αεροδρόμιο στο Διαφάνι. Ο Δούκας με την οικογένειά του πια στο πλευρό του, προσπαθεί να βρει μια λύση, αλλά τα νέα δεν είναι ενθαρρυντικά. Η Ζωή δεν πιστεύει πως ο Λευτέρης έχει σχέση με τη Βέτα, ενώ ο Ακύλας ζητάει να τη γνωρίσουν. Ο Παναγιώτης είναι αποφασισμένος ν’ αποκαλύψει τα αισθήματά του στη Βιολέτα, ενώ ο Ζαχαρίας θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια μεγάλη αλήθεια. Ο Ζάχος προάγεται σε Αντισυνταγματάρχη και οργανώνει ένα πάρτι στο σπίτι του, μόνο που δεν θα έχει την κατάληξη που θέλει. Η Σοφούλα και η Κορίνα θα κάνουν μια καινούρια αρχή στη γνωριμία τους. Η Ελένη θα αποκαλύψει στον Λάμπρο ένα μεγάλο μυστικό…

#AgriesMelisses

Facebook: @agriesmelisses.ant1tv

Instagram: @agriesmelisses.ant1tv

Twitter: @melisses_ant1tv

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Καταστράφηκε το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο

Πρόεδρος Κομισιόν: η Ουκρανία θα ενταχθεί στην ΕΕ

Κολομβία: φονική έκρηξη σε ανθρακωρυχείο (εικόνες)

Gallery