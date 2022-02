Οικονομία

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αμερικανικές κυρώσεις στον Πούτιν

Η ανακοίνωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου για τις κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν χθες Παρασκευή κυρώσεις σε βάρος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλων Ρώσων αξιωματούχων: του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και του αρχηγού του γενικού επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων Βαλερί Γκερασίμοφ, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

«Είμαστε ενωμένοι με τους διεθνείς συμμάχους και εταίρους μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία θα πληρώσει ένα σοβαρό οικονομικό και διπλωματικό τίμημα για τη νέα εισβολή της στην Ουκρανία», δήλωσε η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν. «Εάν κριθεί αναγκαίο, είμαστε έτοιμοι να επιβάλουμε περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία για την αποτρόπαια συμπεριφορά της στην παγκόσμια σκηνή», συμπλήρωσε.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα επιβάλει επίσης «κυρώσεις πλήρους αποκλεισμού» στο κρατικό ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων, ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτησή της στο Twitter η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι. Το εν λόγω Ταμείο έχει σχεδιαστεί με σκοπό την προσέλκυση κεφαλαίων σε τομείς υψηλής ανάπτυξης.

