Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Χαλκίδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε περιοχές της Βοιωτίας.

Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 10:51 της Κυριακής.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 7 χιλιομέτρων βόρεια-βορειοδυτικά του κέντρου της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 19,5 χιλιομέτρων.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ελλάδα στέλνει πολεμοφόδια στο Κίεβο

Κακοκαιρία “Μπιάνκα”: Πυκνό χιόνι, καταιγίδες και προβλήματα (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία: οδομαχίες, πύραυλοι και προσφυγιά (βίντεο)