Κακοκαιρία “Μπιάνκα”: παγωνιά, χιόνια και καταιγίδες την Δευτέρα

Πότε και που θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα. Με ποια φορά και ένταση θα πνέουν οι άνεμοι. Με τι καιρό θα κάνει ποδαρικό ο Μάρτιος την Τρίτη. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σε όλη τη χώρα την Δευτέρα, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, προβλέπονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα τις πρώτες πρωινές ώρες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, οι οποίες θα είναι τοπικά πυκνές στα ορεινά και ημιορεινά της Θράκης τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές και στην υπόλοιπη χώρα από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις έως 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και νότια. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα βορειοανατολικοί, 4 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις πρώτες πρωινές και τις βραδινές ώρες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα ανατολικοί, με την ίδια ένταση. Ο υδράργυρος θα δείξει από 02 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις βραδινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα βορειοανατολικοί, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου τα φαινόμενα τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους έντονα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά, οι οποίες θα είναι τοπικά πυκνές στα ορεινά και ημιορεινά της Θράκης τις πρωινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς-βορειοανατολικούς, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -01 έως 10 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 4-6 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας κυρίως τις βραδινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί-βορειοδυτικοί, τοπικά 6 μποφόρ, από το απόγευμα βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί, 4 με 5 και τις πρωινές ώρες 5 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία στις Κυκλάδες θα στραφούν σε βόρειους 4 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στα βόρεια θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Στα νότια θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 5 με 6 και βαθμιαία δυτικοί-βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Τρίτη

Για την Τρίτη στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά-ημιορεινά της χώρας, κατά τόπους πυκνές σε ορεινές καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, φθάνοντας στα βόρεια τους 7 με 9, στα κεντρικά τους 9 με 12 και στα νότια τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, τοπικά ισχυρός στα βόρεια.

