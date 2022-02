Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπιάνκα”: Πυκνό χιόνι, καταιγίδες και προβλήματα (εικόνες)

Χιόνια έχουν πέσει σε αρκετές περιοχές, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και οι καταιγίδες, έφεραν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.



Ραγδαία επιδείνωση του καιρού παρατηρείται από το πρωί σε πολλές περιοχές της χώρας, από την επέλαση της κακοκαιρίας "Μπιάνκα", να φέρνει χιόνια, βροχές και ισχυρούς ανέμους, ενώ παρτηρούνται προβλήματα στο οδικό δίκτυο σε αρκετά σημεία.

Στη Θεσσαλονίκη βρέχει δυνατά και πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που δοκιμάζουν τις αντοχές των δένδρων και μετακινούν κάδους απορριμμάτων στους δρόμους ενώ έπεσε αισθητά η θερμοκρασία.

Χιόνια στην Λάρισα

Το χιόνι έντυσε στα λευκά αρκετές περιοχές της Λάρισας σε περιοχές πάνω από 1000 μέτρα. Στην Καλλιπεύκη, αλλά και στο Λιβάδι το χιόνι έφτασε τα 10 εκατοστά, ενώ άσπρισε και ο Κίσσαβος.

Στα λευκά «ντύθηκε» η Καστοριά

Χιόνια και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες έφερε η κακοκαιρία «Μπιάνκα» στη Δυτική Μακεδονία, όπως και στο μεγαλύτερο τμήμα της Βόρειας Ελλάδας.

Με την Καστοριά να «ντύνεται» στα λευκά και οι κάτοικοι της πόλης και των ορεινών περιοχών να ξυπνήσουν την Κυριακή σε ένα λευκό τοπίο.

Προβλήματα από την χιονόπτωση στον νομό Ιωαννίων

Χιονοπτώσεις σημειώνονται από τη νύχτα, σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού Ιωαννίνων. Από τα ξημερώματα, η Πολιτική Προστασία βρίσκεται επί ποδός, με 21 μηχανήματα για τον αποχιονισμό των δρόμων, ενώ παράλληλα γίνονται και ρίψεις αλατιού.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κόνιτσας, του Ζαγορίου, των Τζουμέρκων και του Μετσόβου, οι οδηγοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες. Για λόγους ασφαλείας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία για τις νταλίκες στην Εγνατία οδό, καθώς εκεί σημειώνονται έντονες χιονοπτώσεις, ενώ η κίνηση των οχημάτων γίνεται με αντιολισθητικές αλυσίδες.





Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Καρδίτσας

Πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά και ημιορεινά του Νομού Καρδίτσας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του KarditsaLive.Net οι χιονοπτώσεις σημειώνονται σε υψόμετρο ανω των 250-300 μέτρων όπου και υπάρχει χιονόστρωση με το ύψος του χιονιού στα 700-800 μέτρα να αγγίζει τα 10 εκατοστά. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αποχιονισμοί των δρόμων με όσους θέλουν να κινηθούν στα ορεινά – ημιορεινά να πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυδίσες. Στους αυχένες Αγ. Νικολάου (1450μ.) και Τυμπάνου (1.600μ) που οδηγούν από και προς τα χωριά της Αργιθέας το ύψος του χιονιού ξεπερνά τα 40-50 εκατοστά και γίνονται προσπάθειες από τα μισθωμένα οχήματα να δοθεί πρόσβαση.





Προβλήματα στην κυκλοφορία στην Δυτική Μακεδονία

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων έχουν προκαλέσει οι χιονοπτώσεις στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας και σύμφωνα με τις κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις η κίνηση γίνεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στα εξής σημεία:

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Στην Εγνατία Οδό, από το 121ο χλμ. (Α/Κ Παναγιάς) έως το 180ο χλμ. (Α/Κ Ανατ. Σιάτιστας)

Στην Εθνική Οδό Γρεβενών - Τρικάλων, από το 1ο χλμ. έως το 46ο χλμ.

Στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών - Σαμαρίνας, από το 13ο χλμ. έως το 45ο χλμ.

Στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών - Χ/Κ Βασιλίτσας, από το 13ο χλμ. έως το 52ο χλμ.

Στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών - Ζιάκα - Περιβολίου, από το 13ο χλμ. έως το 45ο χλμ.

Από σήμερα το πρωί ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας:

Στην Εγνατία Οδό, από το 121ο χλμ. (Α/Κ Παναγιάς) έως το 180ο χλμ. (Α/Κ Σιάτιστας)

Στην Εθνική Οδό Γρεβενών - Τρικάλων, από το 1ο χλμ. έως το 46ο χλμ.

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού (Α-29) Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή, από το 17,5ο χλμ. (Α/Κ Αλιάκμονα) έως το 69,3ο χλμ. (Ι/Κ Κρυσταλλοπηγής)

Στην Παλαιά Εθνική Οδό Καστοριάς - Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), από το 25ο χλμ. έως το 54ο χλμ.

Στην Εθνική Οδό Καστοριάς - Φλώρινας (μέσω Βίγλας), από το 10ο χλμ. έως το 25ο χλμ.

Στην Εθνική Οδό Κοζάνης - Ιωαννίνων, από το 96,5ο χλμ. έως το 113,4ο χλμ.

Στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς - Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 28ο χλμ.

Στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς - Αμυνταίου, από το 22ο χλμ. έως το 35ο χλμ.

Σε όλο το ορεινό οδικό δίκτυο.

Από το πρωί ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας:

Στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού (Α-29) Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή, από το 17,5ο χλμ. (Α/Κ Αλιάκμονα) έως το 69,3ο χλμ. (Ι/Κ Κρυσταλλοπηγής)

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στην Εγνατία Οδό, από τον Α/Κ Ανατ. Σιάτιστας έως τον Α/Κ Πολυμύλου

Στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού (Α-29) Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή, από τον Α/Κ Δυτ. Σιάτιστας έως τον Α/Κ Αλιάκμονα

Στην Εθνική Οδό Κοζάνης - Λάρισας, από το 25ο χλμ. έως το 51ο χλμ

Στην Παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης - Βέροιας, από το 26ο χλμ. έως το 36ο χλμ.

Στην Εθνική Οδό Κοζάνης - Ιωαννίνων, από το 50ο χλμ. έως το 97ο χλμ.

Από το πρωί ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας:

Στην Εγνατία Οδό, από τον Α/Κ Ανατ. Σιάτιστας έως τον Α/Κ Πολυμύλου

Στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού (Α-29) Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή, από τον Α/Κ Δυτ. Σιάτιστας έως τον Α/Κ Αλιάκμονα

Στην Εθνική Οδό Κοζάνης - Λάρισας, από το 25ο χλμ. έως το 51ο χλμ.

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Στην Εθνική Οδό Φλώρινας - Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), από το 6ο χλμ. έως το 55ο χλμ.

Στην Επαρχιακή Οδό Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 14ο χλμ. έως το 30ο χλμ.

Στην Επαρχιακή Οδό Αετού - Νυμφαίου, από το 2ο χλμ. έως το 9ο χλμ.

Στο ορεινό Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Φλώρινας και του Δήμου Πρεσπών