Οικουμενικός Πατριάρχης: Να τερματιστεί τώρα ο πόλεμος

Νέα έκκληση να τερματιστούν αμέσως ο πόλεμος και κάθε πράξη βίας στην Ουκρανία απηύθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ομιλία του

Νέα έκκληση να τερματιστούν αμέσως ο πόλεμος και κάθε πράξη βίας στην Ουκρανία απηύθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ομιλία του, σήμερα, Κυριακή των Απόκρεω, μετά τη Θεία Λειτουργία κατά την οποία χοροστάτησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους της Κοινότητος Βεβεκίου. Ο Παναγιώτατος επισήμανε ότι τα τελευταία εικοσιτετράωρα εκτυλίσσεται τραγική ανθρωπιστική καταστροφή στην Ουκρανία και εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τις οικογένειες όλων των θυμάτων και των τραυματιών.

Όπως τόνισε στις παρούσες δυσμενείς περιστάσεις, «που η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί εμβρόντητη την πέραν κάθε έννοιας δικαίου και ηθικής πολεμική επίθεσι και απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, ή μάλλον ακόμη περισσότερο τώρα, τη στιγμή που εξελίσσεται στην Ευρώπη, στη γειτονιά μας, η σφοδρότερη σύγκρουσι από την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, κατευθύνουμε την προσευχή μας στον Κύριο Ιησού, τον Άρχοντα της ειρήνης, ζητώντας Του με ζέσι ψυχής, όπως "ισχύν τω λαώ αυτού δώση" και όπως "ευλογήση τον λαόν αυτού εν ειρήνη" (πρβλ. Ψαλμ. κη/, 11). Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία ψάλλει αδιαλείπτως διά μέσου των αιώνων τον ύμνο των αγγέλων "επί γης ειρήνη και εν ανθρώποις ευδοκία"».

Και στη συνέχεια πρόσθεσε:«Όντως, τα τελευταία εικοσιτετράωρα εκτυλίσσεται μια τραγική ανθρωπιστική καταστροφή στην Ουκρανία. Ένας πόλεμος, ο οποίος, όπως κάθε πόλεμος, είναι μια κατάστασι αποτρόπαιη και καταδικαστέα. Είναι η επικράτησι του παραλογισμού επί της λογικής, του μίσους επί της αγάπης, του σκότους επί του φωτός, του θανάτου επί της ζωής.

Απευθύνουμε, και από τη θέσι αυτή, εκ νέου έκκλησι να τερματισθή τώρα ο πόλεμος! Να σταματήση άμεσα κάθε πράξις βίας, κάθε τι που σκορπάει τον πόνο και τον θάνατο. Να επικρατήση η λογική, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, η καταλλαγή και η αλληλεγγύη, το φως του Αναστάντος Χριστού, το δώρο της ζωής».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Παναγιώτατος, μεταξύ άλλων, επανέλαβε «τη στήριξή του προς την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, αλλά και προς το σύνολο του ουκρανικού έθνους, το οποίο επέλεξε να ζήσει ελεύθερο και να καθορίζει το ίδιο την πορεία του».

«Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασί μας προς τον αδελφό Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ουκρανίας, Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου κ. Επιφάνιο και την αταλάντευτη στήριξί μας προς ολόκληρο τον σκληρά δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, ο οποίος έχει βαθειά πίστι στον Θεό και επέλεξε να ζήση ελεύθερος και να καθορίζη ο ίδιος τη ζωή του, όπως αξίζει σε κάθε έθνος. Αν και, δυστυχώς, κάποιοι έφθασαν, αυτές τις ημέρες, μέχρι το σημείο να αμφισβητούν ακόμα και αυτή την ιστορική και εθνική του υπόστασι.

Η σκέψις μας βρίσκεται διαρκώς με τους τραυματίες και με τις οικογένειες των αθώων θυμάτων, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής και προελεύσεως, για την ανάπαυσι των ψυχών των οποίων προσευχόμαστε προς τον Κύριο της Ζωής και του Θανάτου. Και είμαστε βέβαιοι ότι ο Κύριος θα εισακούση τις προσευχές μας και δεν θα εγκαταλείψη τα εν Ουκρανία προσφιλή τέκνα του».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, με την ευκαιρία της σημερινής χοροστασίας του, επαίνεσε τον Μητροπολίτη Κυδωνιών Αθηναγόρα, επόπτη της Περιφέρειας Βοσπόρου, για το έργο που έχει επιτελέσει κατά το πρώτο έτος από την ανάληψη των καθηκόντων του, τόσο από λειτουργικής όσο και από ποιμαντικής, αλλά και από πολιτιστικής απόψεως, έχοντας ασφαλώς, όπως είπε, την πολύτιμη αρωγή των κοινοτικών φορέων, με τους οποίους βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία. Στη συνέχεια, ο Παναγιώτατος εξέφρασε την Πατριαρχική ευαρέσκειά του και προς τον ιερατικώς προϊστάμενο π. Κυριάκο Κεσίσογλου, καθώς και προς την πρόεδρο της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, Μαίρη Συμεωνίδου, και τους συνεργάτες της, για το επιτελούμενο έργο.

Κατόπιν, παρουσίασε στο εκκλησίασμα τον παριστάμενο νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, τον οποίο συνόδευαν οι Μητροπολίτες Ιεραπύτνης και Σητείας Κύριλλος και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος.

«Ήρθαν όλοι για να κομίσουν προς ημάς το μήνυμα της αγάπης και της αφοσιώσεως της εν Κρήτη ανθούσης κληρουχίας του Θρόνου, η οποία, ελλαμπομένη από το φως του ταπεινού, αλλά μοναδικού σε ιστορία και αξία Φαναρίου, πορεύεται την οδό των πεπρωμένων της μεγαλουργούσα. Άγιε Κρήτης, σας παρακαλούμε να διαβεβαιώσετε όλα τα εν Κρήτη ευσεβή και αφοσιωμένα τέκνα της Μητρός Εκκλησίας ότι η στοργή της δι' αυτά είναι απεριόριστη, ότι αισθάνεται χαρά και υπερηφάνεια δι' αυτά, διά την κατά Χριστόν αύξησιν και την κατά κόσμον πρόοδόν τους και ότι οι αγκάλες της είναι πάντοτε ανοικτές προς υποδοχήν τους στην μοναδική και ιστορική αυτήν Πόλιν».

Ακολούθως, ο Πατριάρχης ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης να απευθύνει λόγους οικοδομής, πράγμα που έκανε πρόθυμα ο Σεβασμιώτατος, κατά τη διάρκεια της δεξίωσης στην κοινοτική αίθουσα. Ο Αρχιεπίσκοπος διετράνωσε την αφοσίωση της εν Κρήτη Εκκλησίας προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο βαθύ νόημα των λόγων του Κυρίου στη σημερινή ευαγγελική περικοπή.

Προηγουμένως, τον Παναγιώτατο καλωσόρισε ο Μητροπολίτης Κυδωνιών Αθηναγόρας, ο οποίος αναφέρθηκε στην προετοιμασία των πιστών ενόψει και κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ώστε «ψυχαίς καθαραίς και αρρυπώτοις χείλεσι», να προσκυνήσουν τα Άγια Πάθη και την ένδοξη Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού.

Εκ μέρους της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητας θερμούς λόγους προς τον Παναγιώτατο απηύθυναν η κ. Μαίρη Συμεωνίδου, και ο κ. Νικόλαος Σαατσής, αντιπρόεδρος της Εφοροεπιτροπής, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο έργο που πραγματοποιήθηκε στην Κοινότητα κατά το τελευταίο έτος.

Κατά τη Θ. Λειτουργία τον θείο λόγο κήρυξε ο Μ. Αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος, Αρχειοφύλακας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Εκκλησιάστηκαν Άρχοντες Οφφικιάλιοι της ΜτΧΕ, η γενική πρόξενος της Ελλάδος, Γεωργία Σουλτανοπούλου, και πλήθος πιστών από την Πόλη και προσκυνητών από το εξωτερικό.





