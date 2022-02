Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Δεν είμαι αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε σε νέο διάγγελμα του ο πρόεδρος της Ουκρανίας





Σε νέο διάγγελμα του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, στη Λευκορωσία.

Ωστόσο, δήλωσε απαισιόδοξος για το αποτέλεσμα των συνομιλιών. “Θα είμαστε ευτυχείς αν το αποτέλεσμα των συνομιλιών είναι η ειρήνη. Ας αφήσουμε τους διαπραγματευτές να προσπαθήσουν, ώστε κανένας να μην αμφιβάλλει οτι εγώ ως πρόεδρος δεν προσπάθησα να σταματήσω τον πόλεμο”.

Το CNN μετέδωσε ότι οι συνομιλίες θα αρχίσουν αύριο, Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022. Νωρίτερα, ουκρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τον εκπρόσωπο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ισχυρίζονταν πως οι συνομιλίες έχουν ξεκινήσει με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών να το διαψεύδει.

«Οι συνομιλίες δεν έχουν ξεκινήσει. Οι πλευρές μόλις φτάνουν στην πόλη» ανέφερε το ΥΠΕΞ της Ρωσίας, ενημερώνοντας ότι αντιπροσωπείες από τη Ρωσία και την Ουκρανία βρίσκονται καθ’ οδόν για την πόλη Γόμελ της Λευκορωσίας ώστε να πραγματοποιήσουν συνομιλίες.





Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - Πρόξενος στην Οδησσό: υπάρχουν Έλληνες σε περιοχές με λυσσαλέες μάχες (βίντεο)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Έλον Μασκ παρέχει ίντερνετ μέσω δορυφόρου Starlink

Πόλεμος στην Ουκρανία - Χάρκοβο: Έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου (βίντεο)