Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ελλάδα έκλεισε τον εναέριο χώρο στα ρωσικά αεροσκάφη

Αεροπορική οδηγία για την απαγόρευση πτήσεων αεροσκαφών της Ρωσίας στον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας.



Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε αεροπορική οδηγία (notam), για την απαγόρευση πτήσεων αεροσκαφών της Ρωσίας στον Εθνικό Εναέριο Χώρο της Ελλάδας.

Η αεροπορική οδηγία για την απαγόρευση χρήσης του Εθνικού Εναέριου Χώρου Ελλάδος από αερομεταφορείς Ρωσίας εφαρμόζεται μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κλείσει τον εναέριο χώρο της για την Ρωσική Ομοσπονδία, στο πλαίσιο κυρώσεων για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ειδικότερα η notam προβλέπει τα ακόλουθα:

Αεροσκάφη Ρωσικής ιδιοκτησίας, Ρωσικών αεροπορικών εταιρειών (AOC) ή Ρωσικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών τζετ απαγορεύεται να προσγειωθούν, να απογειωθούν, να εισέρχονται και να πραγματοποιούν διελεύσεις στον Εθνικό Εναέριο Χώρο της Ελλάδας.

Από την αεροπορική οδηγία εξαιρούνται οι πτήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, νοσοκομειακές πτήσεις και πτήσεις για σκοπούς έρευνας και διάσωσης κατόπιν έγκρισης της Ελληνικής κυβέρνησης καθώς και όλες οι πτήσεις αεροσκαφών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Η notam θα έχει τρίμηνη διάρκεια και ισχύει ήδη από σήμερα Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.

