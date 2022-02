Πολιτική

Φον ντερ Λάιεν: Κλειστός για τα ρωσικά αεροσκάφη ο εναέριος χώρος της ΕΕ

Σε πραγματική απομόνωση θέτουν την Ρωσία οι ηγέτες της ΕΕ.

Συγκεκριμένα η Πρόεδρος της Κομισιόν, σε δηλώσεις της πριν από λίγα λεπτά, παρουσίασε τις νέες σκληρές κυρώσεις για την απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Για πρώτη φορά η ΕΕ ενέκρινε την αγορά και προμήθεια όπλων και πυρομαχικών σε μία χώρα που βρίσκεται υπό επίθεση. Ταυτόχρονα ενισχύουμε και πάλι τις κυρώσεις έναντι της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Προτείνουμε μία απαγόρευση του εναέριου χώρου. Αφορά όλα τα αεροσκάφη με ρωσικά συμφέρονται ή όσα ελέγχονται από αυτά», ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν και πρόσθεσε:

«Τα αεροσκάφη από την Ρωσία πλέον δεν θα μπορούν να προσγειώνονται, ούτε να απογειώνονται αλλά ούτε και να υπερίπτανται του εναέριου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η Φον Ντερ Λάιεν πρόσθεσε πως τα τοξικά μέσα παραπληροφόρησης της Ρωσίας θα αποκλειστούν.

