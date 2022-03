Πολιτική

Ουκρανία - Aβραμόπουλος: ο Πούτιν είναι εγκλωβισμένος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο πρώην Επίτροπος της ΕΕ για την εισβολή στην Ουκρανία και τις κινήσεις στην γεωπολιτική σκακιέρα, αλλά και το τεράστιο κύμα προσφύγων.

Στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 για τις εξελίξεις με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που μεταδίδεται κάθε απόγευμα στις 16:00, μίλησε την Πέμπτη ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Ο πρώην Επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλώντας για τα γεγονότα στην Ουκρανία, την ρωσική εισβολή και το παγκόσμιο κύμα αντιδράσεων, είπε μεταξύ άλλων πως «ζούμε έναν ιδιότυπο παγκόσμιο πόλεμο».

Ο κ. Αβραμόπουλος εκτίμησε πως από την εξέλιξη των γεγονότων προκύπτει πως «ο Πούτιν είναι εγκλωβισμένος», προσέθεσε ωστόσο ότι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, «ο Πούτιν δεν μπορεί να κάνει πίσω».

Μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αναφέρθηκε και στο Προσφυγικό, θυμίζοντας πως πριν από χρόνια που γίνονταν διεργασίες εντός της ΕΕ για την αντιμετώπιση των ροών από την Συρία και το Αφγανιστάν, η Πολωνία κυριαρχούσε στις αντιδράσεις, εκτιμώντας πως το προσφυγικό είναι θέμα που κυρίως αφορά τον ευρωπαϊκό νότο και τότε, όπως ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος, είχε πει στον εκπρόσωπο της Πολωνίας «τι θα κάνετε αν σε λίγα χρόνια έχετε 4 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Ουκρανία;», καταλήγοντας πως όποιος διαβάζει Ιστορία ξέρει και να προβλέπει τα γεγονότα.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την παρέμβαση του Δημήτρη Αβραμόπουλου:

Ειδήσεις σήμερα:

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η πρώτη φωτογραφία της χωρίς μάσκα

Ανδραβίδα: Μακελειό στο σπίτι της δολοφονημένης οικογένειας (εικόνες)

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε η 41χρονη από τα πυρά του πρώην της