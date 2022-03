Κοινωνία

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: σοκ από την ιατροδικαστική εξέταση

Τι αναφέρεται στο ιατροδικασστικο πόρισμα για τα αίτια και τις ώρες θανάτου των γονέων και των μικρών παιδιών τους, που συγκλονίζει την Ελλάδα.

Ολοκληρώθηκε, σήμερα το μεσημέρι, στην Πάτρα, η ιατροδικαστική εξέταση στις σορούς των τεσσάρων μελών τής οικογένειας από την Ανδραβίδα, που δολοφονήθηκαν μέσα στο σπίτι τους την περασμένη Τετάρτη.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών, Αγγελική Τσιόλα, «τόσο η σορός του 32χρονου πατέρα, όσο και η σορός της 37χρονης μητέρας έφεραν κακώσεις στο κεφάλι από βραχύκαννο πυροβόλο όπλο». Όσον αφορά τα δύο παιδιά, ηλικίας τριών και δύο ετών αντίστοιχα, η κ. Τσιόλα είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «αιτία θανάτου και των δύο είναι η ασφυξία διά αποφράξεως των έξω στομίων των αεροφόρων οδών», ενώ σχετικά με την ώρα θανάτου και των τεσσάρων μελών της οικογένειας, ανέφερε ότι «από την ώρα της πρώτης αυτοψίας στο σπίτι, δηλαδή περίπου στις 9:30 το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, είχαν περάσει περίπου τεσσερισήμισι με πέντε ώρες από την ώρα του θανάτου».

Επίσης, έχει γίνει δειγματοληψία για ίχνη DNA, προκειμένου τα στοιχεία αυτά να αξιοποιηθούν για την ταυτοποίηση του δράστη.

Στο μεταξύ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό ενός άνδρα, κατοίκου της Ανδραβίδας, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο-«κλειδί» για την εξιχνίαση της υπόθεσης και τα ίχνη του έχουν χαθεί από το βράδυ της περασμένης Τετάρτης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις από άτομα που πιθανόν να γνωρίζουν κάτι και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πρόοδο των ερευνών, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων από τα στοιχεία που βρέθηκαν στο σπίτι και την αποθήκη, όπου είχαν εντοπιστεί οι τέσσερις σοροί.

