Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για την κακοκαιρία “Φίλιππος”: Χιόνια και κρύο όλη την εβδομάδα

Επιδείνωση του καιρού από το πρωί της Τετάρτης. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα φαινόμενα.

Ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα και θα επηρεάσουν τη χώρα με κακοκαιρία που θα έχει το όνομα "Φίλιππος" ("Filippos"). Η κακοκαιρία θα έχει κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, τον κατά τόπους ισχυρό παγετό και τις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές χιονοπτώσεις και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή (13-03-2022).

Πιο αναλυτικά:

Α. Από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (09-03-2022) χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και σε πεδινές περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και τη Θράκης. Σταδιακά οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς με χαμηλό υψόμετρο καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Το βράδυ θα χιονίσει στις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βορείου Αιγαίου.

Β. Την Πέμπτη (10-03-2022) οι χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν τα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης, τις πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου και μέχρι το απόγευμα τις πεδινές περιοχές της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Γ. Την Παρασκευή (11-03-2022) και το Σαββατοκύριακο (12 και 13-03-2022) οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

