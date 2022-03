Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: τα θέματα της συνεδρίασης

Πλούσια και σημαντική η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, που ξεκινά με την πολυαναμενόμενη εισήγηση του Πρωθυπουργού.

Στις 10:30 της Τετάρτης, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Υπουργικό Συμβούλιο,

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Εισαγωγική τοποθέτηση από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα των νομοθετικών πρωτοβουλιών:

Μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, Κύρωση επιμέρους δωρεάς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης

Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα του νομοσχεδίου για την αστική ανάπλαση και αναζωογόνηση

Παρουσίαση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο των νομοθετικών πρωτοβουλιών:

Αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης, Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/69 για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας

Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1937 για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου

Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Εισήγηση από τον Υπουργός Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη για τον Μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό στη χάραξη δημοσίων πολιτικών.