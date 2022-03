Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Αποβλήθηκε η Ρωσία

Γιατί διαμαρτύρεται η Σουηδία για την απόφαση της FIFA.

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεών της ενόψει των play off της ευρωπαϊκής ζώνης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, η FIFA επισημοποίησε την Τρίτη (08/03) την οριστική αποβολή της Ρωσίας από τη σειρά των αγώνων και την απευθείας πρόκριση της Πολωνίας απ’ το συγκεκριμένο «ζευγάρι» στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Σουηδία-Τσεχία.

Το δεύτερο σκέλος της απόφασης της διεθνούς ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας, προκάλεσε πάντως, την έντονη αντίδραση της σουηδικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (SvFF).

«Η FIFA επιτέλους πήρε τη σωστή απόφαση σε ότι έχει να κάνει με τη Ρωσία, αλλά η επιλογή να δώσει απευθείας πρόκριση στην Πολωνία είναι εντελώς... τρελής από αθλητικής άποψης» ανέφερε σε επίσημη τοποθέτησή του ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Σουηδών, Γιάνε Άντερσον.

Ο γενικός γραμματέας της σουηδικής ομοσπονδίας, Χάκαν Σγιόεστραντ πρόσθεσε πως κατανοεί τις δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η FIFA, αλλά υπογράμμισε πως οι Πολωνοί «...θα αντιμετώπιζαν έναν άλλο αντίπαλο, προκειμένου τα αγωνιστικά δεδομένα να είναι ίδια για όλες τις ομάδες».

