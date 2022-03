Αθλητικά

Indian Wells - Σάκκαρη: Πρόκριση με τρία breaks

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδανικά άρχισε τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά του Indian Wells, η Μαρία Σάκκαρη.



Ιδανικά άρχισε τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά του Indian Wells, η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά, καθώς επικράτησε με 6-3, 7-5 της Τσέχας, Κατερίνα Σινιάκοβα (Νο 55 στον κόσμο).

Στο πρώτο σετ, η Σάκκαρη «έσπασε» το σερβίς της Σινιάκοβα στο όγδοο γκέιμ και έφθασε με σχετική άνεση στο 6-4, ενώ στο δεύτερο σετ, η Τσέχα αντιστάθηκε έντονα. Ομως, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, ήταν πιό ψύχραιμιη στα κρίσιμα σημεία και με τρία breaks, έναντι δύο της Σινιάκοβα, έφθασε στην νίκη με 2-0 (7-5).

Στον επόμενο γύρο, η Σάκκαρη, θ' αντιμετωπίσει την Πέτρα Κβίτοβα (Νο 31) από την Τσεχία, ενώ λίγο μετά το τέλος του αγώνα, σχολίασε: «Ξέρω το παιχνίδι της και γνωρίζω ότι η Κατερίνα είναι μια από τις πιο δυνατές unseeded αθλήτριες. Έπρεπε να παίξω καλά. Είναι μια αθλήτρια που μπορεί να σου βάλει δύσκολα. Είμαι χαρούμενη που πήρα μια νίκη μετά από τέσσερα χρόνια. Το κοινό εδώ είναι μοναδικό. Είναι σημαντικό για εμάς να παίζουμε με κόσμο, με όλα όσα έγιναν και γίνονται στον κόσμο. Η υποστήριξή σας είναι σημαντική και πιθανότατα το κοινό εδώ είναι από τα καλύτερα στον κόσμο».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τετ α τετ στην σκιά του πολέμου

Συντάξεις Απριλίου: Νωρίτερα οι πρώτες πληρωμές

Ουκρανία - Μαριούπολη: επίθεση με οβίδες σε σπίτια από άρματα μάχης (βίντεο)