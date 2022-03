Αθλητικά

Indian Wells: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη προκρίθηκαν στον 2ο γύρο του διπλού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δυο Έλληνες πρωταθλητές κατάφεραν να προκριθούν στον 2ο γύρο του διπλού στο τουρνουά του Indian Wells.



Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ισπανός, Φελιθιάνο Λόπεζ, συνάντησαν μεγάλη αντίσταση από τους Ρέιβεν Κλάσεν και Μπεν ΜακΛάχλαν, αλλά τελικά κατάφεραν να προκριθούν στον 2ο γύρο του διπλού στο τουρνουά του Indian Wells, καθώς νίκησαν 7-6 (5), 6-4.

Το πρώτο σετ κρίθηκε στο tie break, όπου ο Ελληνας πρωταθλητής και ο Λόπες, απεδείχθησαν πιό ψύχραιμοι και πιό ικανοί, επικρατώντας με 7-5, ενώ στο δεύτερο σετ έκαναν γρήγορα break και αφού προηγήθηκαν με 3-1, έφθασαν με σχετική άνεση στην νίκη.

Παράλληλα, η Μαρια Σάκκαρη και η Αυστραλή, Αϊλα Τομλιάνοβιτς... υποχρεώθηκαν να κάνουν ανατροπή για να προκριθούν στην επόμενη φάση του τουρνουά. Οι Πέτρα Μάρτις και Σέλμπι Ρόμπερτς, αιφνιδίασαν τις σαφώς εμπειρότερες Σάκκαρη και Τομλιάνοβιτς και πήραν το πρώτο σετ με 6-4, όμως η αντίδραση ήταν άμεση (6-4) και τελικά, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με την συμπαίκτρια της, έφθασαν στην νίκη με 10-2 στο «χρυσό game».

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Φίλιππος” - Εύβοια: τα χιόνια έφτασαν στη θάλασσα (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία - ΕΕ: Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Βρετανία - Τσέλσι: Ο όρος στον Αμπράμοβιτς για την πώληση της ομάδας