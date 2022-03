Κόσμος

Ιταλία: Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο που μετέφερε Ουκρανούς πρόσφυγες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λεωφορείο που μετέφερε Ουκρανούς ανατράπηκε στην κεντρική Ιταλία.



Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα και άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε περίπου 50 Ουκρανούς ανατράπηκε στην κεντρική Ιταλία, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

Στα πλάνα που κατέγραψαν οι υπηρεσίες διάσωσης διακρίνεται το λεωφορείο να έχει πέσει με τη μία πλευρά μέσα σε ένα χαντάκι, σε έναν δρόμο νοτιοανατολικά της Μπολόνιας, μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί.

#Profughi in fuga. Dramma a Forli sulla A14 dove si ribalta pullman con 21 ucraini a bordo. Una persona muore. Bruno Sokolowicz #Gr1

Immagine @emergenzavvf pic.twitter.com/CKbcc4XZUp

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) March 13, 2022

Το τροχαίο έγινε στον αυτοκινητόδρομο Α14 κοντά στην πόλη Φορλί, όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Παραμένουν ακόμη άγνωστα τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ δεν φαίνεται να εμπλέκονται άλλα οχήματα. Το λεωφορείο είχε προορισμό την πόλη Πεσκάρα 300 χιλιόμετρα νοτιότερα από το σημείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μητσοτάκης στο Φανάρι για την Κυριακή της Ορθοδοξίας (εικόνες)

Ουκρανία - Μαριούπολη: επίθεση με οβίδες σε σπίτια από άρματα μάχης (βίντεο)

Ιράκ - Αρμπίλ: επίθεση με πυραύλους “από το Ιράν” (βίντεο)