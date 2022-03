Πολιτική

Μητσοτάκης για συνάντηση με Ερντογάν: Βάλαμε θεμέλια για βελτίωση των σχέσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συζήτησαν κατά τη διάρκεια της συνάντησής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η συναντίληψη ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι ανάμεσα στις δύο χώρες και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να προστίθενται προβλήματα και εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία αποτυπώθηκε, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο γεύμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που διήρκεσε δύο ώρες στην προεδρική κατοικία Βαχντετίν στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

Τα ίδια πρόσωπα κάνουν λόγο για πολύ καλό κλίμα σημειώνοντας ότι ύστερα από πολύ καιρό οι δύο ηγέτες συνομίλησαν ως σύμμαχοι έναντι των προκλήσεων ασφαλείας, που αναδύονται στο φόντο των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, ελέω του πολέμου στην Ουκρανία. Συμφώνησαν μάλιστα, να υπάρξει εφ εξής καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στις δύο όχθεις του Αιγαίου σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης συναίνεσε στην πραγματοποίηση τον επόμενο μήνα των ΜΟΕ ( Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ) και εφ όσον ευοδώσουν οι προσπάθειες να πέσουν οι τόνοι, οι δύο άνδρες συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί το προσεχές Φθινόπωρο στην χώρα μας το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών.

Βάσει των ίδιων πηγών, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβαν τις πάγιες θέσεις των δύο πλευρών στα διμερή ζητήματα, ωστόσο, οι τόνοι από την τουρκική πλευρά ήταν ηπιότεροι εν συγκρίσει με τη ρητορική, που υιοθετεί η 'Αγκυρα τους τελευταίους μήνες.

Υπ αυτό το πρίσμα, οι δύο ηγέτες προτίμησαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να δώσουν έμφαση στην θετική ατζέντα και την εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών. Ανώτερη κυβερνητική πηγή εκτιμούσε πως η σημερινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν αποτελεί θεμέλιο για μία καλύτερη εποχή στις σχέσεις των δύο κρατών.

Επιπλέον, οι δύο άνδρες συμφώνησαν να συντονίσουν τις κινήσεις τους, προκειμένου να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι στην Ουκρανία με τον Τούρκο πρόεδρο μάλιστα να λέει στον Έλληνα πρωθυπουργό ότι κατόπιν ενεργειών της 'Αγκυρας φυγαδεύτηκε Ελληνίδα από την Χερσώνα.

Σε ό,τι αφορά στο Μεταναστευτικό, επισημάνθηκε πως οι δύο χώρες οφείλουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις, που έχουν αναλάβει.

Χαρακτριστικά δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

"Ήταν μία συνάντηση που έγινε πρέπει να σας πω σε καλό κλίμα. Ελπίζω ότι συμφωνήσαμε ότι αντιμετωπίζουμε τόσες προκλήσεις ως ανθρωπότητα αλλά και ως δύο χώρες σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αυτή την εποχή, που είναι πιο σημαντικό να εστιάζουμε σε αυτά που μας ενώνουν και λιγότερο σε αυτά που μας χωρίζουν. Προφανώς επαναλάβαμε τις πάγιες εθνικές μας θέσεις, δώσαμε, όμως, έμφαση στην οικοδόμηση μιας θετικής ατζέντας κυρίως στον τομέα της οικονομίας όπου νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μία σημαντική πρόοδο τους επόμενους μήνες. Kαι εφόσον όλα πάνε καλά πιστεύω ότι θα μπορούμε να συγκαλέσουμε ένα Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Ελλάδα πια,- είναι η σειρά μας να το διοργανώσουμε- με το καλό το φθινόπωρο. Οπότε νομίζω ότι ήταν μία ευκαιρία για μία πολύ ανοιχτή, πολύ ειλικρινή συζήτηση και πιστεύω ότι βάλαμε τα θεμέλια. Είμαι προσεκτικός στις διατυπώσεις μου γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε μεγάλες διαφορές οι οποίες δεν γεφυρώνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Πιστεύω ότι βάλαμε τα θεμέλια για τη βελτίωση των σχέσεών μας και κυρίως για να συνεργαστούμε στα μεγάλα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις. Είδατε πάλι και σήμερα τραγικές εικόνες από την Ουκρανία με αμάχους να χάνουν τη ζωή τους. Αυτά πρέπει να μας απασχολούν..."

Λίγη ώρα νωρίτερα, μετά τη λήξη της συνάντησης που είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν η Τουρκική Προεδρία, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων για τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και μίλησαν για τα αμοιβαία οφέλη από την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Μπορεί να υπήρξαν διαφωνίες, όμως συμφωνήθηκε να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ των χωρών.

«Αν το «κύριο πιάτο» της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν είναι οι ενεργειακοί σχεδιασμοί στην Ανατολική Μεσόγειο και η συνοχή της Νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τη Ρωσία, τότε είναι πολύ πιθανό το «επιδόρπιο» να αφορά τα σχέδια συνεκμετάλλευσης με αμερικανοΝΑΤΟΪκή εποπτεία, που προωθούνται σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και του Κυπριακού, ανεξάρτητα από το πότε και το πως αυτά θα «σερβιριστούν» επισημαίνει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

«'Αλλωστε, τόσο το «μενού» όσο και ο τρόπος που κλείστηκε η συγκεκριμένη συνάντηση - προφανώς με ευρωατλαντική παρέμβαση - παραπέμπουν σε ένα «παζάρι» με την τουρκική ηγεσία, προκειμένου να αποσπαστεί από τη ρωσική επιρροή και να διασφαλιστεί η «συνεργασία» δύο ΝΑΤΟϊκών κρατών σε συνθήκες όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και συγκρούσεων» προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Αυτή είναι η μοναδική «χρησιμότητα» της συνάντησης, η οποία όχι μόνο δεν αμβλύνει, αλλά στην πορεία του χρόνου θα ανοίξει ακόμη περισσότερο την όρεξη στις διεκδικήσεις της τουρκικής άρχουσας τάξης, καταρρίπτοντας την προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι η εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία δήθεν θωρακίζει τη χώρα έναντι του «τουρκικού αναθεωρητισμού».

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Δικηγόρος πέθανε ενώ έκανε σκι

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός Αμερικανός δημοσιογράφος στο Ιρπίν (εικόνες)

Επεισόδια στην Θεσσαλονίκη: Πέταξαν μολότοφ στα ΜΑΤ (εικόνες)