Ο ΑΝΤ1 στην Ουκρανία: Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Οδησσό (βίντεο)

Προσευχές για να σταματήσει ο εφιάλτης στη χώρα τους έκαναν οι κάτοικοι της Οδησσού.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν, σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ελληνική Εκκλησία της Οδησσού με τους κατοίκους να προσεύχονται ώστε να σταματήσει ο εφιάλτης για την Ουκρανία.

Οι σειρήνες ήχησαν το πρωί στην πόλη η οποία προετοιμάζεται για να αποκρούσει τη ρωσική προέλαση. Υπήρχε προειδοποίηση για πιθανό αεροπορικό χτύπημα και σύσταση ώστε όλοι να πάνε σε υπόγεια και καταφύγια.

Λίγη ώρα αργότερα οι σειρήνες σταματούν και η ζωή επιστρέφει στους κανονικούς ρυθμούς. Στα ανατολικά όμως και πιο συγκεκριμένα στο Μικολάιβ που αποτελεί τελευταίο σημείο αντίστασης πριν την Οδησσό οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται.

«Γεννήθηκα εδώ και εδώ μεγάλωσα. Είναι ήρεμη χάρη στην θυσία όσων πολεμούν στη Χερσώνα και στο Μικολάιβ», δηλώνει στον ΑΝΤ1 κάτοικος της Οδησσού.

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά αεροπορικά πλήγματα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ενώ οι κάτοικοι εγκαταλείπουν την πόλη που ερημώνει.

Ουκρανοί όλων των ηλικιών πήγαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας που είναι γνωστός ως Ελληνική Εκκλησία και λειτουργεί από το 1808, προσεύχονται να μπει τέλος στον εφιάλτη.

Σήμερα είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας και ψάχνουμε συμπαράσταση από τους Έλληνες...», δήλωσε ο πρωτοπρεσβύτερος Ανδρέας Προνί.

Ο πατέρας Ανδρέας είναι Ουκρανός όμως η μισή καρδιά του είναι στην Ελλάδα όπου έμεινε 18 χρόνια. Σπούδασε θεολογία και νομική και κήρυξε το λόγο του Θεού. Όπλα του σε αυτόν πόλεμο είναι ο Σταυρός και η πίστη.

«Όταν δυο παιδιά μαλώνουν ούτε η μητέρα δεν μπορεί να τα χωρίσει. Ο Θεός φυλάει την Οδησσό αλλά εμείς πάσχουμε για τη Μαριούπολη..», συμπληρώνει.

Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη βρίσκεται κοντά στο λιμάνι της πόλης. Η φλόγα δεν έχει σταματήσει να καίει στη μνήμη όσων χάθηκαν για την ελευθερία της Οδησσού.

Είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση όχι μόνο στην Οδησσό αλλά σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Ο Ιβάν Ζοροβλιόβ, κάτοικος της Οδησσού μιλά για το μνημείο της 10ης Απριλίου, σημειώνοντας πως «πρόκειται για ένα σύμβολο της πόλης. Το κάναμε μία φορά και θα το ξανακάνουμε».

Χθες η ορχήστρα του Εθνικού Θεάτρου της Οδυσσού τραγούδησε σε μια πλατεία της πόλης ζητώντας τον αεροπορικό αποκλεισμό της Ουκρανίας και την διάσωση των κατοίκων της.





