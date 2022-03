Τεχνολογία - Επιστήμη

Κρήτη: Σεισμός στην Άρβη

Νυχτερινή επίσκεψη του «Εγκέλαδου» στην περιοχή που έχει δοκιμαστεί το τελευταίο διάστημα από τις δονήσεις

Σεισμική δόνηση έντασης 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφηκε την νύχτα, στις 04:20.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο, 18 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του παραθαλάσσιου χωριού Άρβη, στον νομό Ηρακλείου, στη νότια Κρήτη.

Όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμήθηκε στα 14,2 χιλιόμετρα.

