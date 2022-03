Κοινωνία

Ποσειδώνος: Καραμπόλα αυτοκινήτων, ουρά χιλιομέτρων

Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων λόγω σοβαρού τροχαίου στην λεωφόρο Ποσειδώνος.

(εικόνα αρχείου)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην λεωφόρο Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν έξι αυτοκινήτα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το ύψος της Αλίμου έως το ύψος του Φλοίσβου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

