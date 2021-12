Κοινωνία

Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε φοίνικες (εικόνες)

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στη διαχωριστική νησίδα.



Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην παραλιακή, στο ύψος της Βουλιαγμένης. Ενα λεωφορείο έπεσε στη νησίδα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, όταν ο οδηγός έχασε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους τον έλεγχο.

Στο συγκεκριμένο σημείο, στη διαχωριστική νησίδα της παραλιακής, είναι φυτεμένοι στη σειρά πολλοί φοίνικες. Το λεωφορείο φαίνεται μάλιστα να έριξε κάτω τουλάχιστον ένα δέντρο.





Επιτόπου έσπευσαν η Πολιτική Προστασία Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η Υπηρεσία Πρασίνου και η Υπηρεσία Καθαριότητας, καθώς και ένα όχημα από τον 8ο Πυροσβεστικό Σταθμό και η Τροχαία.





Στο λεωφορείο επέβαινε ένας επιβάτης, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το σημείο, όπου σημειώθηκε το τροχαίο, είναι κοντά στο σημείο που έχασε την ζωή του ο Mad Clip.





Πηγή: nou-pou.gr

