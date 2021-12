Life

“Το Πρωινό” - Παππούς Mad Clip: η Αρετή τον πρόδωσε και “τρώει” τα λεφτά του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεσπά κατά της συντρόφου του τράπερ, που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα πριν από τρεις μήνες, ο παππούς του καλλιτέχνη.

Ξέσπασε, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό’ ο παππούς του Mad Clip για την Αρετή, τρεις μήνες μετά από τον θάνατο του τράπερ.

Αφορμή για τις δηλώσεις του παππού του Mad Clip ήταν βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, με την κοπέλα να διασκεδάζει, να χορεύει και να πίνει σαμπάνιες, πιθανότατα για τη γιορτή της, την 1η Δεκεμβρίου.

Ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος, παππούς του τράπερ που είχε το όνομα του, είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό», μεταξύ άλλων, πως «εκείνος την αγαπούσε κι αυτή τον πρόδωσε. Γιατί να μη γλεντήσει; Λεφτά έχει από του Παναγιώτη. Τα λεφτά δεν φανήκανε πουθενά. Η Αρετή είχε το ταμείο μαζί με τον Παναγιώτη. Ο γιος μου παραιτήθηκε από όλα. Τα 8.400 ευρώ που είναι στο Ταμείο Παρακαταθηκών, θα τα πάρει η μάνα με την κόρη. Πρέπει να είχε το λιγότερα 350.000 ευρώ»!

Όπως συμπλήρωσε, «στις 10 Νοεμβρίου πήγε στα γενέθλια μίας κοπέλας και διασκέδαζε και χόρευε. Η Αρετή έκανε την δουλειά της. Και στα 40 (σημ: στο μνημόσυνο του Mad Clip), ήρθε με κάτι συνολάκια, μαζί με την αδερφή της, λες και πήγαν στα μπουζούκια!».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Συλλέκτης επιστρέφει κλεμμένες αρχαιότητες για να γλιτώσει την δίωξη

Θεμιστοκλέους για εμβόλια σε παιδιά 5 - 11 ετών: ο παιδίατρος μπορεί να εμβολιάζει και τους συνοδούς

Γαλάτσι: Ποιος ήταν ο πυγμάχος που εκτέλεσαν