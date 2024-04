Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις - myaade: Άνοιξε η πλατφόρμα

Έφτασε η ώρα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Μέχρι πότε θα μπορούν οι φορολογούμενοι να τις υποβάλουν.

Ώρα για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης 2024 με Taxisnet και μέσω gov.gr στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Αργά το βράδυ της Πέμπτης 25/4 άνοιξε η πλατφόρμα myaade και πλέον οι προθεσμία για τις δηλώσεις τρέχει.

Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, το σύστημα θα ανοίξει σήμερα, Πέμπτη 25 Απριλίου, για να ξεκινήσει η διαδικασία και να ολοκληρωθούν στην ώρα τους οι φορολογικές υποχρεώσεις.

Εξάλλου, σημειώνεται, ότι το οικονομικό επιτελείο έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα δοθεί φέτος παράταση, επομένως η επίσημη προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις 2024 λήγει στις 25 Ιουλίου 2024. Στις 31 Ιουλίου 2024 θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν άλλες 8 δόσεις μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2025.

Για να κάνετε δήλωση για το φορολογικό έτος 2023, θα πρέπει να μπαίνετε ΕΔΩ στο Taxisnet ή ΕΔΩ μέσω gov και στη συνέχεια να ακολουθείτε τα εξής βήματα:

Επιλέγω το έτος για το οποίο επιθυμώ την υποβολή δήλωσης.

Επιβεβαιώνω τα προσωπικά μου στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ.Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).

Συμπληρώνω τα έντυπα Ε2 και Ε3 εφόσον υπάρχει υποχρέωση. Η σύζυγος υποβάλει τα συνυποβαλλόμενα έντυπα με τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης.

Συμπληρώνω το έντυπο Ε1. Σχετικά μηνύματα καθοδηγούν τον χρήστη και τον ενημερώνουν για τυχόν ανάγκη ελέγχου της υποβληθείσας δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ.

Ενημερώνομαι για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Υποβάλω τη δήλωση.

Εκτυπώνω τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Από τον ίδιο ιστότοπο της ΑΑΔΕ μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός σας και τα αντίστοιχα Εκκαθαριστικά Σημειώματα/Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου για τα οικονομικά έτη 2003 και εφεξής.

Για τις φορολογικές δηλώσεις ο κ. Θεοχάρης δήλωσε στην ΕΡΤ αναλυτικά: «Αυτό που κάνουμε φέτος και είναι μια πιστεύω πολύ θετική χειρονομία, είναι ότι τείνουμε ένα χέρι εμπιστοσύνης στους λογιστές και στους φορολογούμενους που κάνουν τις δηλώσεις τους μόνοι τους. Δηλαδή λέμε ότι επειδή ακριβώς, εθιμικά γιατί δεν υπάρχει στον νόμο, ανοίγουμε κάθε χρονιά 31 Μαρτίου περίπου, αλλά φέτος, επειδή είχαμε να νομοθετήσουμε την αυτόματη υποβολή των δηλώσεων για λογαριασμό του φορολογούμενου, μια σημαντική καινοτομία, και πήρε αυτό κάποιες μέρες, ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα, πήρε ΦΕΚ τη Δευτέρα και συνεπώς η ΑΑΔΕ για να κάνει τις προσαρμογές έπρεπε να περιμένει την ψήφιση αυτή. Αυτές τις μέρες που πήραμε μέσα στον Απρίλιο, τις δίνουμε προκαταβολικά μέσα στον Ιούλιο. Άρα η προθεσμία που ήταν για 30 Ιουνίου θα πάει 25 -26, όσες μέρες έχουμε πάρει από τον Απρίλιο.

Και με αυτόν τον τρόπο λέμε ότι εμείς αναγνωρίζουμε τις δικές μας υποχρεώσεις. Δίνουμε αυτές τις μέρες και από την άλλη περιμένουμε να αναγνωριστεί η ευθύνη των λογιστών και των φορολογουμένων και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή μέσα στους χρόνους που δίνουμε, γιατί δεν θα υπάρξει άλλη παράταση. Άρα θα πάει μέχρι 25 Ιουλίου τελευταία μέρα και μέχρι 31 Ιουλίου να πληρωθεί η πρώτη δόση και για 8 δόσεις μέχρι τον Φεβρουάριο».

