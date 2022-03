Life

“The 2Night Show” με “άρωμα γυναίκας” την Τετάρτη (εικόνες)

Δύο ξεχωριστές γυναικείες παρουσίες στον χώρο του τραγουδιού, μας κρατούν ξεχωριστή συντροφιά, μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Κωνσταντίνα. H αγαπημένη τραγουδίστρια κάνει ένα «οδοιπορικό» στην πολυετή καριέρα της, στη συνάντησή της με τον Κώστα Χατζή, που εμπνεύστηκε το καλλιτεχνικό της όνομα, και στην «παρθενική» της εμφάνιση, στο πλευρό της Χάρις Αλεξίου και του Γιώργου Νταλάρα.

Μιλάει με ενθουσιασμό για την «αναβίωση» της παλιάς «Αθηναίας», μέσα από τη νέα της συνεργασία με τον Αργύρη Παπαργυρόπουλο στο «Argi’sHouse» . Με διάχυτη συγκίνηση, περιγράφει τις δικές της πληγές που της άφησε η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, μια τραγική εμπειρία που βίωσε ως παιδί και που 48 χρόνια μετά δεν έχει ξεπεράσει, αφού ο πατέρας της είναι ακόμα αγνοούμενος.

Μια καθηλωτική περιγραφή του βίαιου ξεριζωμού, αλλά και της επιστροφής στα Κατεχόμενα και στο πατρικό της σπίτι. που πλέον μένουν Τουρκοκύπριοι. Η Κωνσταντίνα θυμάται με πόνο όσα βίωσε και υπενθυμίζει σε όλους πως ο απλός κόσμος πληρώνει πάντα το βαρύτερο τίμημα.

Καλεσμένη στο «The 2Night Show» είναι και η Μαρία Καρλάκη. Η όμορφη τραγουδίστρια περιγράφει την πορεία της από τη Δράμα στη Θεσσαλονίκη, τις σπουδές που άφησε στην άκρη και τους λόγους που την οδήγησαν να γίνει τραγουδίστρια κρυφά από την οικογένειά της. Πώς κατάφερε να περάσει την πρώτη οντισιόν, ενώ δεν γνώριζε κανένα τραγούδι; Πώς αντέδρασε όταν είδε ξαφνικά τον πατέρα της, στο μαγαζί που εμφανιζόταν;

Επίσης, θυμάται με νοσταλγία τη δυνατή φιλία που είχε με τον Παντελή Παντελίδη και εξηγεί πως η ευχή της να ερμηνεύσει Αντώνη Βαρδή έγινε πραγματικότητα. Στη συνέχεια, μοιράζεται με τον Γρηγόρη τις δύσκολες στιγμές που βίωσε από κακοποιητική συμπεριφορά πρώην συντρόφου της, τον φόβο της για τον γάμο, ενώ δεν διστάζει να παραδεχθεί πως θα αποκτούσε παιδί με τον καλύτερό της φίλο, για να νιώσει τη μητρότητα.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

