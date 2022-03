Life

“The 2Night Show” - Βαρθακούρης: η Αντελίνα, η σχέση και η συνεργασία τους (βίντεο)

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης, σε μία συνέντευξη εφ' όλη της ύλης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, μιλά για την σύζυγο και τις κόρες του, αλλά και για την τηλεόραση.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης τον Χάρη Βαρθακούρη. Ο ταλαντούχος τραγουδιστής και συνθέτης μίλησε για την τηλεοπτική του διαδρομή, ξεκινώντας από τη συμμετοχή του μαζί με την γυναίκα του στο «Globetrotters» που «ξεκλείδωσε» την εικόνα του.

«Πολύς κόσμος που με γνωρίζει από κοντά λέει ότι είχε λάθος εντύπωση για μένα. To Globetrotters ξεκλείδωσε τη δική μου εικόνα γιατί όσο κι αν πρόσεχα στην αρχή, πάνω στην εβδομάδα ξέχασα την κάμερα και βγήκε ένας πραγματικός εαυτός» είπε και πρόσθεσε: «Δεν ήταν τίποτα σχεδιασμένο. Στο Globetrotters δεν ήθελα να πάω. Αρνήθηκα γιατί δεν ήθελα να λείψω από τα παιδιά. Είπα στη γυναίκα μου να πάει μόνη της. Μου ζήτησε να πάμε για την εμπειρία, αλλά και γιατί θα τη βοηθούσε στην καριέρα της. Μου λέει “κακό δεν θα μας κάνει”. Πόσο δίκιο είχε!»

Μιλώντας για το Βig Brother που ακολούθησε τηλεοπτικά και τον έριξε στα βαθιά είπε:

«Αυτό που με απασχολούσε είναι να είμαι αξιοπρεπής. Αφού βούλιαξα, κατάλαβα. Ευτυχώς που είχα δίπλα μου έναν Αντρέα που όμως είναι ωρολογιακή βόμβα που δεν ξέρεις πότε θα εκραγεί. Το γεγονός ότι βγήκα αλώβητος το βάζω στη στήλη με τα υπέρ μου. Πολύ γρήγορα κατάλαβα “Θεέ μου πού έμπλεξα;”. Ξέρω ότι δεν θα το ξανακάνω».

Θα ξαναέκανε τηλεόραση όπως το «Σου Κου family» που παρουσιάζε με τη σύζυγό του στον ΣΚΑΪ τα Σαββατοκύριακα;

«Όχι εφόσον προϋποθέτει ότι πρέπει να κρίνω χαρακτήρες ριάλιτι και εμφανίσεις γυναικών. Δεν το έχω, δεν είμαι κουτσομπόλης. Με δυσκολία έβλεπα το Big Brother που παρουσίαζα» είπε ο Χάρης Βαρθακούρης.

«Το timing της έλευσης της τηλεόρασης στη ζωή μας ήρθε τη στιγμή που το τραγούδι που μου πήγαινε ήταν σε μηχανική υποστήριξη. 2-2,5 χρόνια η τηλεόραση με ζει, δεν μπορώ να είμαι αχάριστος. Ούτε η Αντελίνα ούτε εγώ που σε μια τόσο δύσκολη επαγγελματική περίοδο είχαμε ένα σταθερό εισόδημα. Δεν την σνομπάρω την τηλεόραση. Δεν την αγαπώ όσο τη μουσική αλλά την κάνω κέφι, τη συμπαθώ.

Έκανε κακό στη σχέση του με την σύζυγό του Αντελίνα Βαρθακούρη η τηλεοπτική τους συνεργασία;

«Η συνεργασία με την Αντελίνα κακό δεν μας έκανε. Είμαστε ακόμα μαζί, είμαστε πολύ καλά. Ξέρω ότι μέχρι σήμερα είμαστε πολύ καλά».





