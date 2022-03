Κόσμος

Τέξας: Πολύνεκρο τροχαίο προκάλεσε... 13χρονος οδηγός (εικόνες)

Περισσότεροι από πέντε αθλητές είναι μεταξύ των θυμάτων. Νεκρός και ο έφηβος οδηγός. Πως συνέβη η τραγωδία που συγκλονίζει τις ΗΠΑ.

Ένας 13χρονος οδηγούσε το φορτηγάκι που προκάλεσε το βράδυ της Τρίτης το πολύνεκρο τροχαίο στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Συμβούλιο για την Ασφάλεια των Μεταφορών (NTSB).

Από τη μετωπική σύγκρουση του μικρού φορτηγού με βαν που μετέφερε αθλητές πανεπιστημιακής ομάδας γκολφ, το οποίο επέστρεφε από το Νέο Μεξικό, βρήκαν τον θάνατο συνολικά εννέα άνθρωποι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 20:17 (τοπική ώρα), 14 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη Άντριους.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της αστυνομίας, το φορτηγάκι μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με το βαν.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, από την οποία τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Οι δύο επιβαίνοντες στο φορτηγάκι, ένας 38χρονος και ένας 13χρονος, βρήκαν ακαριαίο θάνατο.

Από τους επιβαίνοντες στο βαν σκοτώθηκαν έξι αθλητές της πανεπιστημιακής ομάδας γκολφ και ο προπονητής τους, ενώ δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

