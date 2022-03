Αθλητικά

ΟΦΗ - Ιωνικός: Ματσάρα και διπλό για τους Νικαιώτες

Ο φοβερός Ιωνικός του α΄ μέρους έφυγε με "διπλό" από το Ηράκλειο.

Η τελευταία εξέλιξη με τον ΠΑΣ Γιάννινα, αμέσως μετά τη λήξη της κανονικής περιόδου και τον "υποβιβασμό" του ΟΦΗ στην 7η θέση, φαίνεται πως επέδρασε αρνητικά στην ψυχολογία των Κρητών, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε ο Ιωνικός κι έφυγε νικητής από το Ηράκλειο με 3-2, στο ματς με το οποίο άνοιξε η «αυλαία» των play out της Super League.

Ο κόσμος που βρέθηκε στο "Γεντί Κουλέ" παρακολούθησε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ανοιχτό και χωρίς σκοπιμότητες, καθώς και οι δύο ομάδες είχαν εξασφαλίσει την θέση τους στην κορυφαία κατηγορία και δεν είχαν κανένα άγχος.

Οι Νικαιώτες ήταν άκρως εντυπωσιακοί στο πρώτο 45λεπτο, διάστημα στο οποίο προηγήθηκαν με 3-0, χάρις στα γκολ των Ρομαό (11΄), Μύγα (39΄) και Ντάλσιο (45΄), με τα δύο πρώτα τέρματα να προέρχονται από ασίστ του Αοσμαν.

Πριν κλείσει το 45λεπτο και συγκεκριμένα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φελίπε μείωσε για τον ΟΦΗ σε 1-3, ενώ πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα (56΄) ο Ντουρμισάι έφερε την ομάδα του Νίκου Νιόπλια σε απόσταση... αναπνοής (2-3).

Παρά την προσπάθεια που κατέβαλλαν οι γηπεδούχοι για να ισοφαρίσουν, η άμυνα του Ιωνικού άντεξε στην πίεση που δέχτηκε κι έτσι το συγκρότημα του Δημήτρη Σπανού διέλυσε τις όποιες αμφιβολίες υπήρχαν για την παραμονή του, ενώ παράλληλα πέτυχε την πρώτη του νίκη απέναντι στους Κρήτες στην εφετινή σεζόν, μιας και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος είχε ηττηθεί στο Ηράκλειο (2-1), ενώ το ματς στη Νίκαια είχε τελειώσει ισόπαλο χωρίς τέρματα.

Διαιτητής: Α. Διαμαντόπουλος

Κίτρινες: Σελίμοβιτς, Νέιρα - Μύγας, Βαλεριάνος

Οι ενδεκάδες:

ΟΦΗ (Ν. Νιόπλιας): Επασί, Σελίμοβιτς (46΄ Γιαννούλης), Βούρος, Μαρινάκης (69΄ Τσιλιανίδης), Μεγιάδο, Μπαλογιάννης, Νέιρα, Ντε Γκουζμάν (69΄ Μπουζούκης), Λάμπρου (46΄ Διαμαντής), Ντουρμισάι (76΄ Βαν Ντούινεν), Φελίπε

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δ. Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύγας, Σάντσεζ, Ρομαό, Τσιγκρίνσκι, Βαλεριάνος, Κάνιας, Ντάλσιο, Άοσμαν (68΄ Κιάκος), Λένις (90΄ Μάναλης), Τουράμ (77΄ Μάντζης)

*Σ΄ ένα ακόμη ματς ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο έχοντας στην πλάτη του περασμένη τη σημαία της Ουκρανίας, προκειμένου να δείξει τη συμπαράστασή του στους συμπατριώτες του Ουκρανούς.

