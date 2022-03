Κοινωνία

Φωτιά σε κτήριο στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κτήριο "τυλίχτηκε" στις φλόγες. Επί τόπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το βράδυ του Σαββάτου για φωτιά που εκδηλώθηκε σε ακατοίκητο κτίριο Σατωμβριάνδου στην Αθήνα.

Αυτή την ώρα επιχειρούν στο σημείο 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστή έως τώρα η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς.

Πυρκαγιά σε ακατοίκητο κτίριο επί της οδού Σατωβριάνδου στην Αθήνα. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 19, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Εαρινή ισημερία – άνοιξη: Πότε ξεκινάει στην Ελλάδα

Κορονοϊός: 19705 νέα κρούσματα το Σάββατο

Φωτιά στη Σύρο (εικόνες)