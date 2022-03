Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Πύλο

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερη αισθητή στην ευρύτερη περιοχή.

Ασθενή σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 09:39 σε απόσταση 230 χλμ. ΝΔ των Αθηνών, ή 30 χλμ νοτιοανατολικά της Μεθώνης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 40 χλμ. ΝΝΑ της πόλης της Πύλου και σε εστιακό βάθος 20 χλμ.

